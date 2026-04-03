Mrożonki z bardzo groźną bakterią. Mowa o zatruciu pokarmowym. Wydano alert
Główny Inspektorat Sanitarny opublikował pilne, publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności. Mowa w nim o wykryciu obecności bakterii Salmonella w jednej partii mrożonych malin. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.
Uwaga na maliny z Salmonellą
GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w dwóch z pięciu próbek malin.
Przedsiębiorca po uzyskaniu informacji o niezgodności niezwłocznie podjął działania polegające na wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz poinformowaniu odbiorców o konieczności wstrzymania sprzedaży.
Zabezpieczono produkt znajdujący się w magazynach oraz rozpoczęto działania wyjaśniające we współpracy z organami urzędowej kontroli żywności. Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie - przekazał GIS.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Maliny mrożone new one, 400g
Numer partii: 011/04/2509 2027 A 324/1
Kraj pochodzenia: Polska
Najlepiej spożyć przed końcem: 09.2027
Pakowano w Polsce dla: FREPI sp. z o.o., ul. Odkryta 48D/602, 02-140 Warszawa
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem - apeluje GIS.