Uwaga na maliny z Salmonellą

GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w dwóch z pięciu próbek malin.

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Przedsiębiorca po uzyskaniu informacji o niezgodności niezwłocznie podjął działania polegające na wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz poinformowaniu odbiorców o konieczności wstrzymania sprzedaży.

Zabezpieczono produkt znajdujący się w magazynach oraz rozpoczęto działania wyjaśniające we współpracy z organami urzędowej kontroli żywności. Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie - przekazał GIS.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Maliny mrożone new one, 400g

Numer partii: 011/04/2509 2027 A 324/1

Kraj pochodzenia: Polska

Najlepiej spożyć przed końcem: 09.2027

Pakowano w Polsce dla: FREPI sp. z o.o., ul. Odkryta 48D/602, 02-140 Warszawa

GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem - apeluje GIS.

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat