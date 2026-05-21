Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W czwartek przez połowę dnia na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, w godzinach wieczornych zachmurzenie małe.

Przelotnych opadów deszczu należy się spodziewać zwłaszcza w centrum i na wschodzie, miejscami pojawią się również burze i grad. Prognozowana wysokość opadów do ok. 15 mm, a w centrum i na północy miejscami 30 mm - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 19 st. C na Pomorzu i w rejonach podgórskich, ok. 21 st. C na zachodzie i w centrum, ok. 24 st. C na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 11 st. C do 14 st. C.

W piątek przeważnie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W wielu regionach mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu. Na termometrach na ogół od 19 st. C do 22 st. C. Niższe wartości nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu, tam ok. 17 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C do 23 st. C. Cieplej będzie na północnym zachodzie i zachodzie kraju, od 24 st. C do 26 st. C. Zdecydowanie chłodniej w rejonach podgórskich, ok. 18 st. C oraz na wybrzeżu, ok. 16 st. C - wynika z prognozy IMGW.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Głównie na południu, w centrum i na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na południu Polski opadom deszczu będą towarzyszyć także burze.

Termometry wskażą przeważnie od 21 st. C do 25 st. C. Na zachodzie miejscami jeszcze cieplej, bo 27 st. C. Najchłodniej na Podhalu, ok. 20 st. C oraz nad morzem, ok. 16 st. C.

Nad samym morzem temperatura będzie najniższa i nie przekroczy 20 st. C

Od przyszłego tygodnia zmiana w pogodzie?

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, w wielu regionach niebo okresami będzie bezchmurne. W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 21 st. C do 25 st. C. Ponownie chłodniej w rejonach podgórskich, tam ok. 19 st. C i nad morzem, ok. 16 st. C.

We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 26 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam ok. 21 st. C oraz nad morzem, ok. 17 st. C.

W środę na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Nad pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami duże - informuje IMGW.

Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na południu i północnym wschodzie. Termometry wskażą od 17 st. C do 21 st. C na północy i północnym wschodzie kraju i na Podhalu. Na pozostałym obszarze kraju od 22 st. C do 26 st. C. Najchłodniej nad morzem, ok. 15 st. C.

