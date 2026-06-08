Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od 19 st. C na Pomorzu, ok. 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Nad morzem będzie od 17 st. C do 20 st. C.

We wtorek pogodnie będzie tylko na wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w stronę centrum przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C na północnym zachodzie, ok. 27 st. C w centrum, do 29 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 st. C do 20 st. C - informuje IMGW.

W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach należy spodziewać się opadów deszczu, które na południowym wschodzie miejscami będą intensywne. Lokalnie pojawią się również burze z gradem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północnym wschodzie i w centrum, do 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich - wynika z prognozy IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie opady deszczu, na wschodzie i południu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Odczujemy ochłodzenie, a termometry wskażą od 12 st. C na północnym wschodzie do 19 st. C na zachodzie.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad morzem do 22 st. C na południu.

Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?

W sobotę bez większych zmian w pogodzie. Czeka nas na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Na termometrach od 15 st. C do 20 st. C.

W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Odrobinę się ochłodzi, bowiem temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C do 18 st. C.





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