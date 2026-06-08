Nagła zmiana w pogodzie. Zbliża się spore ochłodzenie
W połowie tygodnia pogoda zacznie się zmieniać - odczujemy ochłodzenie, utrzymają się opady deszczu, lokalnie możliwe są burze z gradem. We wtorek na południowym wschodzie będzie 29 st. C, ale kilka dni później w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie maksymalnie 18 st. C.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W poniedziałek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Termometry wskażą od 19 st. C na Pomorzu, ok. 23 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Nad morzem będzie od 17 st. C do 20 st. C.
We wtorek pogodnie będzie tylko na wschodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w stronę centrum przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze.
W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C na północnym zachodzie, ok. 27 st. C w centrum, do 29 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 st. C do 20 st. C - informuje IMGW.
W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu regionach należy spodziewać się opadów deszczu, które na południowym wschodzie miejscami będą intensywne. Lokalnie pojawią się również burze z gradem.
Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na północnym wschodzie i w centrum, do 25 st. C na krańcach południowo-wschodnich - wynika z prognozy IMGW.
W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie opady deszczu, na wschodzie i południu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Odczujemy ochłodzenie, a termometry wskażą od 12 st. C na północnym wschodzie do 19 st. C na zachodzie.
W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad morzem do 22 st. C na południu.
Czy jest szansa na poprawę pogody w weekend?
W sobotę bez większych zmian w pogodzie. Czeka nas na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Na termometrach od 15 st. C do 20 st. C.
W niedzielę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Odrobinę się ochłodzi, bowiem temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C do 18 st. C.