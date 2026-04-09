Nagłe ostrzeżenie GIS. Łyżka z groźną substancją chemiczną. Nie używaj
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, dotyczące migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego. Konsumenci posiadający produkt opisany w komunikacie, nie powinni go używać.
Uwaga na łyżkę do makaronu z niebezpiecznymi substancjami
GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego do żywności. Substancje chemiczne wykryto w łyżce do makaronu marki Juxiong.
Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Łyżka do makaronu, marka: Juxiong
Nr artykułu: C153008
EAN: 2 020242 210836
Kraj pochodzenia: Chiny
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania wyjaśniające w powyższej sprawie - dodaje GIS.
GIS apeluje do konsumentów
Osoby posiadające łyżkę do makaronu wskazaną w komunikacie, nie powinny jej używać.
