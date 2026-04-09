Nagłe ostrzeżenie GIS. Łyżka z groźną substancją chemiczną. Nie używaj

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, dotyczące migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego. Konsumenci posiadający produkt opisany w komunikacie, nie powinni go używać.

Czarne plastikowe przybory kuchenne, w tym łyżka do makaronu marki Juxiong, na drewnianym blacie
W łyżce do makaronu znajdują się niebezpieczne substancje - wskazuje GIS

Uwaga na łyżkę do makaronu z niebezpiecznymi substancjami

GIS informuje, że w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono migrację substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych z przyboru kuchennego do żywności. Substancje chemiczne wykryto w łyżce do makaronu marki Juxiong.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i nie powinny znajdować się w żywności.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Łyżka do makaronu, marka: Juxiong

Nr artykułu: C153008

EAN: 2 020242 210836

Kraj pochodzenia: Chiny

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą działania wyjaśniające w powyższej sprawie - dodaje GIS.


Konsumenci posiadający produkt opisany w komunikacie, nie powinni go używać

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające łyżkę do makaronu wskazaną w komunikacie, nie powinny jej używać.

