Auchan wycofuje ze sprzedaży herbatkę na trawienie

Sieć Auchan opublikowała komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży herbatki ziołowej pomagającej w trawieniu.

"W trosce o bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie naszych klientów, po otrzymaniu informacji od dostawcy podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktu z obrotu w związku z potencjalnym ryzykiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktu" - wskazano.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Verdin Fix Herbatka ziołowa kompozycja 6 ziół 20 saszetek 36 g (20 x 1,8 g)

Numer serii: L:26/062P

Data produkcji: 03.03.2026

Najlepiej spożyć przed końcem: 03/2028

Dostawca: USP Zdrowie Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 5902143813637

Auchan apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają produkt opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Herbatkę ziołową należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - dodaje sieć Auchan.

