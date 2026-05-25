Nagły alert ws. popularnej herbaty. Nie pij pod żadnym pozorem
Sieć Auchan poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży popularnej herbatki ziołowej wspomagającej trawienie. Produkt znika ze sklepów z uwagi na ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Konsumenci, którzy posiadają herbatkę opisaną w alercie nie powinni jej spożywać.
Auchan wycofuje ze sprzedaży herbatkę na trawienie
Sieć Auchan opublikowała komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży herbatki ziołowej pomagającej w trawieniu.
"W trosce o bezpieczeństwo żywności oraz zdrowie naszych klientów, po otrzymaniu informacji od dostawcy podjęliśmy decyzję o wycofaniu produktu z obrotu w związku z potencjalnym ryzykiem zanieczyszczenia mikrobiologicznego produktu" - wskazano.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Verdin Fix Herbatka ziołowa kompozycja 6 ziół 20 saszetek 36 g (20 x 1,8 g)
Numer serii: L:26/062P
Data produkcji: 03.03.2026
Najlepiej spożyć przed końcem: 03/2028
Dostawca: USP Zdrowie Sp. z o.o.
Kod kreskowy (EAN): 5902143813637
Auchan apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają produkt opisany w komunikacie, nie powinny go spożywać. Herbatkę ziołową należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - dodaje sieć Auchan.
