Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu możliwe na południowym zachodzie.

Na termometrach przeważnie od 13 st. C do 16 st. C. Niższe wartości na Suwalszczyźnie oraz na Półwyspie Helskim, tam ok. 11-12 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę na południowym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W zachodniej części kraju miejscami należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie ok. 15 st. C na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich do 16 st. C, ok. 18 st. C na pozostałym obszarze - informuje IMGW.

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu kraju zacznie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu, natomiast na południowym wschodzie mogą pojawić się również burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 9 st. C na wybrzeżu, ok. 12 st. C na północy oraz zachodzie kraju, ok. 13 st. C w centrum, ok. 17 st. C na południowym wschodzie.

W piątek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy zachmurzenie duże, tam również słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C, ok. 14 st. C będzie na północy Polski, ok. 17 st. C na południu.

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, jedynie na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie małe oraz umiarkowane i bez opadów - wskazuje IMGW. Termometry wskażą ok. 8 st. C na zachodzie Polski oraz wybrzeżu, ok. 12 st. C w centrum, najcieplej, bo do 17 st. C na wschodzie.

W niedzielę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami również burze możliwe zwłaszcza we wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 11 st. C. Na krańcach południowo wschodnich termometry wskażą od 14 st. C do 17 st. C.

W poniedziałek szykuje się pogodowa karuzela, ponieważ na ogół zachmurzenie będzie duże, miejscami pojawią większe przejaśnienia. Ponadto przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, wysoko w górach śniegu. Głównie na zachodzie kraju możliwe burze - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C, a na południowym wschodzie i wschodzie kraju od 9 st. C do 12 st. C.

Czy w marcu czeka nas powrót zimy? Gordan Gledec - tel 0992513689 123RF/PICSEL

Czeka nas załamanie pogody?

Serwis TwojaPogda.pl przekazał zaskakujące informacje ws. prognozowanej pogody. "Z dalekiej północy zacznie spływać mroźne powietrze, a wraz z nim spadnie nawet 30 centymetrów śniegu" - czytamy.

TwojaPogoda.pl opierając się o amerykański model pogodowy GFS i europejski ECMWF wskazuje, że nad Polskę zacznie spływać coraz zimniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

"Przez cały przyszły tydzień musimy się liczyć z chłodami. Noce i wczesne poranki przynosić będą mróz, ale na szczęście niewielki. (…) Mniej więcej od 20 marca, a więc jak na ironię od początku astronomicznej wiosny, zimowa aura stanie się bardziej dokuczliwa. Śnieg sypać będzie na coraz większym obszarze kraju, a z powodu niskich temperatur, zacznie się utrzymywać dłużej. (…) Na terenach górzystych prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o 5-15 centymetrów, a w Tatrach nawet o 20-30 centymetrów"- czytamy na TwojaPogoda.pl.

