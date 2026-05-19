Najpierw sporo deszczu, ale za kilka dni uderzy skwar. Ponad 30 st. C
Przez kilka najbliższych dni w wielu regionach kraju czekają nas opady deszczu i burze. Pod koniec tygodnia temperatura zacznie wzrastać i na zachodzie Polski w niedzielę termometry mogą wskazać nawet 29 st. C. Niewykluczone, że na koniec maja dotrą do Polski upały.
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
We wtorek na ogół zachmurzenie duże, ale można liczyć na przejaśnienia, lokalnie również na rozpogodzenia. W wielu regionach przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze.
Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, punktowo około 30 mm, możliwy drobny grad - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 14 st. C na wybrzeżu i Podhalu, ok. 18 st. C w centrum kraju. Najcieplej, bo do 23 st. C będzie na Podlasiu.
W środę przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, którym towarzyszyć mogą burze - szczególnie na wschodzie i w centrum. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm.
Termometry wskażą ok. 17 st. C na Pomorzu Wschodnim i w kotlinach górskich, ok. 20 st. C w centrum, do 23 st. C na wschodzie.
Czwartek bez większych zmian w pogodzie. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, ponadto przelotne opady deszczu, po południu, w centrum i na wschodzie lokalnie burze - wynika z prognozy IMGW.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 17 st. C na Podkarpaciu, ok. 20 st. C w centrum, do 23 st. C w południowo-wschodniej Polsce.
W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowo-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam popołudniu przelotne opady deszczu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, ok. 20 st. C w centrum, do 23 st. C w Lubuskiem.
Czy jest szansa na pogodny weekend?
W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami duże, tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 st. C na Podkarpaciu, ok. 22 st. C w centrum, a najwyższe wartości, bo do 27 st. C na zachodzie.
W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu prognozowane są głównie w centrum i na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podkarpaciu, ok. 25 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie.
Pod koniec maja w Polsce pojawią się upały?
Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że według europejskiego modelu ECMWF w przyszłym tygodniu w Polsce pojawi się pierwszy, tegoroczony upał.
"Na większym obszarze kraju termometry pokażą powyżej 25 stopni, a na zachodzie możliwe jest 30 stopni lub nawet lekko powyżej. Tak wysokie temperatury miałyby wystąpić w drugiej połowie tygodnia. W najgorętszym scenariuszu upał może się utrzymać przez 2-3 dni z rzędu, co może oznaczać również pierwszą tegoroczną falę upałów" - wskazuje TwojaPogoda.pl.