Najpierw trzeba wejść w internet, dopiero później pojechać do PSZOK

Od 1 lipca br. uruchomiona została możliwość internetowej rezerwacji wizyty w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy - poinformowała gmina w specjalnym komunikacie.

Władze gminy przekonują, że dzięki uruchomieniu systemu rezerwacji online mieszkańcy mogą w prosty sposób zaplanować wizytę w PSZOK, wybierając dogodny termin bez konieczności oczekiwania w kolejce. Rozwiązanie to ma na celu usprawnienie obsługi, poprawę komfortu korzystania z punktu oraz lepszą organizację przyjmowania odpadów.

Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej pszok.zomswidnica.pl , gdzie dostępny jest kalendarz wizyt. Wystarczy wybrać datę i godzinę oraz podać podstawowe dane kontaktowe. Po dokonaniu rezerwacji użytkownik otrzyma potwierdzenie wizyty - czytamy na stronie Urzędu Gminy Świdnicy.

Wprowadzenie systemu, zdaniem przedstawicieli miasta, pozwoli na skrócenie czasu obsługi oraz zapewni większą płynność przyjmowania odpadów, w szczególności w okresach zwiększonego zainteresowania, takich jak wiosenne porządki czy sezon remontowy.

"Zależało nam na stworzeniu rozwiązań, które dają mieszkańcom realną swobodę wyboru. Z zebranych opinii wiemy, że możliwość rezerwacji konkretnej godziny, jak i formuła otwartych sobót, świetnie sprawdzają się na co dzień. Nowa możliwość to naturalny etap ewolucji tego systemu: chcemy upraszczać formalności i skracać czas potrzebny na załatwienie spraw w punkcie do minimum" - powiedział w rozmowie Serwisem Samorządowym PAP Krystian Werecki, wiceprezydent Świdnicy odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.

O nowym rozwiązaniu gmina poinformowała m.in. w mediach społecznościowych, ale nie wszystkim ten pomysł się spodobał. Jeden z użytkowników napisał: "Nie dość, że płacimy za śmieci kupę kasy, to jeszcze musimy się zapisywać na audiencje".

"Nie rozumiem, po co są te zapisy" - dopytywała Pani Bianka. Z odpowiedzią, być może nieco złośliwą przyszła inna użytkowniczka - Pani Anna - twierdząc: "Bo taki tam ruch, że nie ma kiedy taczki załadować".

Co powinno trafić do PSZOK? 123RF/PICSEL

Tekstylia powinny trafić do PSZOK, ale są również wyjątki

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) kojarzone są przede wszystkim z miejscem, gdzie zgodnie z przepisami można pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów, choć rzecz jasna w takim punkcie przyjmowane są również innego rodzaju odpady.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie wszedł w życie w styczniu 2025 r.

Selektywna zbiórka odpadów w postaci tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.





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