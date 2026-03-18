Czym jest Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. To narzędzie Komisji Europejskiej umożliwiające na bardzo szybką wymianę informacji o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, pomiędzy krajowymi organami nadzoru rynku państw członkowskich EU.

W praktyce Safety Gate działa następująco: krajowy organ wykrywa niebezpieczny produkt poprzez np. kontrolę rynku, skargę konsumenta lub inne zgłoszenie, następnie wprowadza alert do systemu Safety Gate. Wówczas wszystkie pozostałe kraje będące w systemie otrzymują powiadomienie i dzięki temu mogą natychmiast podjąć działania i decyzje m.in. o wycofaniu produktu, zakazie sprzedaży, wydaniu publicznego ostrzeżenia itp.

Uwaga na wadliwy przedłużacz

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o wadliwym urządzeniu elektrycznym, a mowa o przedłużaczu marki Elgotech.

"Otwory pod napięciem w gniazdach nie są wyposażone w przesłony. W rezultacie użytkownik może dotknąć części pod napięciem i doznać porażenia prądem. Produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i normy IEC 60884-2" - czytamy w ostrzeżeniu.

Ze sprzedaży wycofano wadliwy przedłużacz

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Przedłużacz o długości 2 metrów, napięciu 250 V i natężeniu prądu 10 A

Marka: Elgotech

Typ/numer modelu: PSN-502W

Kod kreskowy: 5902694945023

Osoby posiadające przedłużacz wskazany w komunikacie, nie powinny go używać. Urządzenie zostało pilnie wycofane ze sprzedaży.

