Natychmiast odłącz od zasilania. Wycofują go ze sprzedaży. Wydano alert
Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych Safety Gate opublikowano komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży wadliwego artykułu w postaci przedłużacza. Dalsze użytkowanie opisanego urządzenia stwarza bardzo poważne ryzyko porażenia prądem.
Czym jest Safety Gate i jak działa?
Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. To narzędzie Komisji Europejskiej umożliwiające na bardzo szybką wymianę informacji o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, pomiędzy krajowymi organami nadzoru rynku państw członkowskich EU.
W praktyce Safety Gate działa następująco: krajowy organ wykrywa niebezpieczny produkt poprzez np. kontrolę rynku, skargę konsumenta lub inne zgłoszenie, następnie wprowadza alert do systemu Safety Gate. Wówczas wszystkie pozostałe kraje będące w systemie otrzymują powiadomienie i dzięki temu mogą natychmiast podjąć działania i decyzje m.in. o wycofaniu produktu, zakazie sprzedaży, wydaniu publicznego ostrzeżenia itp.
Uwaga na wadliwy przedłużacz
Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o wadliwym urządzeniu elektrycznym, a mowa o przedłużaczu marki Elgotech.
"Otwory pod napięciem w gniazdach nie są wyposażone w przesłony. W rezultacie użytkownik może dotknąć części pod napięciem i doznać porażenia prądem. Produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej i normy IEC 60884-2" - czytamy w ostrzeżeniu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Przedłużacz o długości 2 metrów, napięciu 250 V i natężeniu prądu 10 A
Marka: Elgotech
Typ/numer modelu: PSN-502W
Kod kreskowy: 5902694945023
Osoby posiadające przedłużacz wskazany w komunikacie, nie powinny go używać. Urządzenie zostało pilnie wycofane ze sprzedaży.
