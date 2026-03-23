Czym jest Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. To narzędzie Komisji Europejskiej umożliwiające na bardzo szybką wymianę informacji o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, pomiędzy krajowymi organami nadzoru rynku państw członkowskich EU.

W praktyce Safety Gate działa następująco: krajowy organ wykrywa niebezpieczny produkt poprzez np. kontrolę rynku, skargę konsumenta lub inne zgłoszenie, następnie wprowadza alert do systemu Safety Gate. Wówczas wszystkie pozostałe kraje będące w systemie otrzymują powiadomienie i dzięki temu mogą natychmiast podjąć działania i decyzje m.in. o wycofaniu produktu, zakazie sprzedaży, wydaniu publicznego ostrzeżenia itp.

Uwaga na wadliwy czajnik

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o wadliwym urządzeniu elektrycznym, a mowa o czajniku Bluesky.

"Produkt ma niewystarczającą izolację. Użytkownik może mieć kontakt z częściami pod napięciem i zostać porażony prądem. Produkt nie spełnia wymagań dyrektywy niskonapięciowej ani norm europejskich EN 60335-1 i 60335-2 - wskazano w ostrzeżeniu.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Czajnik elektryczny Bluesky pojemność 1,7 litra, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1850 - 2200 W.

Typ/numer modelu: BWK 17S-24

Kod kreskowy: 3616957605884

Kraj pochodzenia: Chiny

Środki podjęte przez dystrybutora: Wycofanie produktu z rynku

Jakub B. Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić? INTERIA.PL