Uwaga na biżuterię z kadmem

Sieć Sinsay w najnowszym komunikacie poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży biżuterii. Pierścionki, bo o nich konkretnie jest mowa, oferowane były w sklepach stacjonarnych oraz online.

"Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - informuje sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pierścionki

Model indeks: 382AZ-SLV

Sinsay informuje o wycofaniu ze sprzedaży pierścionków i apeluje o ich zwrot

Sinsay apeluje o zwrot wadliwych pierścionków

Sieć poinformowała, że konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży.

Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay, a klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Zwrot możliwy jest również online na stronie Sinsay po zalogowaniu do konta klienta.

