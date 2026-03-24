Natychmiast zdejmij tę biżuterię. Pilne wycofanie ze sprzedaży. Wydano alert
Sieć sklepów Sinsay wydała pilny komunikat ws. produktów wycofanych ze sprzedaży. Z oferty znika biżuteria, w której wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu. "Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - wskazuje Sinsay.
Uwaga na biżuterię z kadmem
Sieć Sinsay w najnowszym komunikacie poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży biżuterii. Pierścionki, bo o nich konkretnie jest mowa, oferowane były w sklepach stacjonarnych oraz online.
"Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - informuje sieć.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Pierścionki
Model indeks: 382AZ-SLV
Sinsay apeluje o zwrot wadliwych pierścionków
Sieć poinformowała, że konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży.
Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay, a klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.
Zwrot możliwy jest również online na stronie Sinsay po zalogowaniu do konta klienta.
