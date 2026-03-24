Natychmiast zdejmij tę biżuterię. Pilne wycofanie ze sprzedaży. Wydano alert

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Sinsay wydała pilny komunikat ws. produktów wycofanych ze sprzedaży. Z oferty znika biżuteria, w której wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu. "Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - wskazuje Sinsay.

Kilka srebrnych pierścionków o różnych wzorach na białej porcelanowej podstawce, produkt Sinsay
Sieć Sinsay wydała komunikat ws. pierścionków wycofanych ze sprzedaży

Uwaga na biżuterię z kadmem

Sieć Sinsay w najnowszym komunikacie poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży biżuterii. Pierścionki, bo o nich konkretnie jest mowa, oferowane były w sklepach stacjonarnych oraz online.

"Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu, produkt nie spełnia obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Kontakt z produktem może mieć wpływ na zdrowie konsumentów" - informuje sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Pierścionki

Model indeks: 382AZ-SLV

Cztery srebrne pierścionki o minimalistycznym, nowoczesnym wzorze, ułożone na jasnym tle, każdy o innej grubości i kształcie, z delikatnymi zaokrągleniami i gładką powierzchnią.
Sinsay informuje o wycofaniu ze sprzedaży pierścionków i apeluje o ich zwrot

Sinsay apeluje o zwrot wadliwych pierścionków

Sieć poinformowała, że konsumentom przysługuje zwrot pełnej ceny zakupu produktu. Zwrot jest bezpłatny i realizowany po oddaniu produktu do punktu sprzedaży.

Zwrotu można dokonać w dowolnym sklepie stacjonarnym Sinsay, a klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza.

Zwrot możliwy jest również online na stronie Sinsay po zalogowaniu do konta klienta.

Najnowsze