Zielona herbata wycofana ze sprzedaży

Przedstawiciele sieci Selgros przekazali w najnowszym komunikacie, że w trosce o bezpieczeństwo konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów, firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od dostawcy, informuje o wycofaniu z rynku następujących produktów: herbata zielona liściasta Loyd Tea 80 g.

Czytaj także: Pilne wycofanie ze sklepów w Polsce. "Natychmiast zaprzestań używania"

Przyczyną wycofania jest stwierdzenie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydów w ww. partii produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Herbata zielona liściasta LOYD TEA 80 g

Numer partii / data minimalnej trwałości: 16032613 (bez względu na końcowe oznaczenie A/B/C) / 31.03.2028 r.

Producent: MOKATE Sp. z o.o. ul. Katowicka 265a 43-450 Ustroń

Zobacz również: Niebezpieczna substancja w kosmetyku do twarzy. Produkt wycofany ze sprzedaży

Sieć Selgros apeluje do klientów

"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu wskaznego artykułu. Prosimy o niespożywanie, wycofanie produktu z dalszego obrotu oraz o kontakt z halą Selgros w celu dokonania zwrotu, gwarantując zwrot gotówki" - poinformowali przedstawiciele sieci.

Warto wiedzieć: Pilne wycofanie ze sprzedaży pasty do zębów. Natychmiast przestań używać

Znajdź codzienną dawkę inspiracji od urody i zdrowia po podróże i styl życia. Sprawdź, co nowego na kobieta.interia.pl