Natychmiastowe wycofanie słodyczy. Wydano pilny apel do klientów sieci
Sieć sklepów Aldi wydała najnowszy komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Z oferty znikają wafle kokosowe, ponieważ zawierają m.in. nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie substancji alergennych na etykiecie produktu.
Aldi wycofuje ze sprzedaży wafle kokosowe
Przedstawiciele Aldi w najnowszym komunikacie wskazują, że z oferty sieci pilnie wycofano słodycze w postaci wafli oblewanych kokosem. Powodem wycofania jest nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie substancji alergennych na etykiecie produktu oraz błędne zadeklarowanie obecności dwutlenku tytanu, który nie znajduje się w składzie produktu - tłumaczy sieć.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Wafle oblewane kokosem 450 g
Kod kreskowy: 5900765099026
Numer partii: A2403, termin przydatności do spożycia 24.11.2026
Numer partii: A2503, termin przydatności do spożycia 25.11.2026
Numer partii: A2603, termin przydatności do spożycia 26.11.2026
Numer partii: A2703, termin przydatności do spożycia 27.11.2026
Producent: Zakład Przemysłu Cukierniczego "PIAST" Sp.z o.o., ul. Kościuszki 14 48-250 Głogówek.
Aldi apeluje do klientów
Osoby posiadające wafle wskazane w ostrzeżeniu, mogą je zwrócić do 15.05.2026 r. (włącznie) do sklepów Aldi. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - dodano.
Warto wiedzieć: Wydano ostrzeżenie ws. mięsa z groźną bakterią
