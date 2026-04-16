Aldi wycofuje ze sprzedaży wafle kokosowe

Przedstawiciele Aldi w najnowszym komunikacie wskazują, że z oferty sieci pilnie wycofano słodycze w postaci wafli oblewanych kokosem. Powodem wycofania jest nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie substancji alergennych na etykiecie produktu oraz błędne zadeklarowanie obecności dwutlenku tytanu, który nie znajduje się w składzie produktu - tłumaczy sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Wafle oblewane kokosem 450 g

Kod kreskowy: 5900765099026

Numer partii: A2403, termin przydatności do spożycia 24.11.2026

Numer partii: A2503, termin przydatności do spożycia 25.11.2026

Numer partii: A2603, termin przydatności do spożycia 26.11.2026

Numer partii: A2703, termin przydatności do spożycia 27.11.2026

Producent: Zakład Przemysłu Cukierniczego "PIAST" Sp.z o.o., ul. Kościuszki 14 48-250 Głogówek.

Aldi apeluje do klientów

Osoby posiadające wafle wskazane w ostrzeżeniu, mogą je zwrócić do 15.05.2026 r. (włącznie) do sklepów Aldi. "Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona, również w przypadku braku paragonu będącego dowodem dokonania zakupu" - dodano.

