Natychmiastowe wycofanie suplementów z rynku. Ryzyko dla zdrowia konsumentów

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wskazano w nim na wycofanie ze sprzedaży określonych partii produktów z Ashwagandhy ze względu na wykrycie pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.

Kobieta wybiera produkt z półki chłodniczej w sklepie, trzyma telefon i koszyk na zakupy
GIS wydał ostrzeżenie publiczne, które dotyczy suplementów diety / zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Suplementy diety wycofane ze sprzedaży

GIS wskazuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).

Zgodnie z ocenami ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów - czytamy w komunikacie na stronie GIS-u.

Szczegóły dotyczące produktów:

Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów

Marka: Nanga

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek)

Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:

  • 260226A
  • 250226A
  • 261125A
  • 021025A
  • 130525A
  • 090725A

Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:

  • 020326A
  • 230225A
  • 240226A
  • 260226A
  • 021025A
  • 061025A
  • 201125A
  • 070725A
  • 080725A
  • 040625A
  • 120525A
  • 140525A

Przedsiębiorca ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem - tłumaczy GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać wskazanych partii suplementu diety określonych w tym komunikacie.

Suknie, które ukształtowały wizerunek postaci królowych w kinie, teatrze i operze© 2026 Associated Press

Najnowsze