Suplementy diety wycofane ze sprzedaży

GIS wskazuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).

Zgodnie z ocenami ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów - czytamy w komunikacie na stronie GIS-u.

Szczegóły dotyczące produktów:

Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów

Marka: Nanga

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024

Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek)

Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:

260226A

250226A

261125A

021025A

130525A

090725A

Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:

020326A

230225A

240226A

260226A

021025A

061025A

201125A

070725A

080725A

040625A

120525A

140525A

Przedsiębiorca ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem - tłumaczy GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.

GIS apeluje do konsumentów

Nie należy spożywać wskazanych partii suplementu diety określonych w tym komunikacie.

