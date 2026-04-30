Natychmiastowe wycofanie suplementów z rynku. Ryzyko dla zdrowia konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Wskazano w nim na wycofanie ze sprzedaży określonych partii produktów z Ashwagandhy ze względu na wykrycie pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu.
Suplementy diety wycofane ze sprzedaży
GIS wskazuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pestycydu - chlorpiryfosu w określonych partiach produktów z Ashwagandhy (Withania somnifera).
Zgodnie z ocenami ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że każdy poziom przekraczający obowiązującą wartość najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorpiryfosu w produkcie może potencjalnie stwarzać ryzyko dla zdrowia konsumentów - czytamy w komunikacie na stronie GIS-u.
Szczegóły dotyczące produktów:
Producent: Nanga Przemysław Figura Blękwit, ul. Pilska 24, 77-400 Złotów
Marka: Nanga
Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha korzeń cięty (50g, 250g, 1000g), Numer partii korzenia ciętego: M-0021024
Nazwa produktu: Withania Somnifera Ashwaganha - Suplement diety (60 kapsułek, 200 kapsułek)
Numery wycofywanych partii suplementu diety 200 kapsułek:
- 260226A
- 250226A
- 261125A
- 021025A
- 130525A
- 090725A
Numery wycofywanych partii suplementu diety 60 kapsułek:
- 020326A
- 230225A
- 240226A
- 260226A
- 021025A
- 061025A
- 201125A
- 070725A
- 080725A
- 040625A
- 120525A
- 140525A
Przedsiębiorca ustalił listę produktów i odbiorców produktów wyprodukowanych na bazie ashwagandhy nr partii M-0021024 i poinformował odbiorców o potencjalnym zagrożeniu dla zdrowia konsumentów związanym z ich spożyciem - tłumaczy GIS.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.
GIS apeluje do konsumentów
Nie należy spożywać wskazanych partii suplementu diety określonych w tym komunikacie.