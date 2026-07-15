Jak działają ostrzeżenia Safety Gate?

Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu konsumentów.

W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie generuje odpowiednie ostrzeżenie.

Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.

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Uwaga na niebezpieczne słuchawki

Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o słuchawkach, które trafiły na polski rynek i zostały właśnie pilnie wycofane z oferty sprzedażowej.

W opisie ryzyka wskazano, że stopy lutownicze w słuchawkach zawierają nadmierną ilość ołowiu (wartość zmierzona wagowo 0,15%), co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz środowiska naturalnego powodując jego zanieczyszczenie.

Produkty nie spełniają wymagań dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS 2).

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W systemie Safety Gate pojawiło się ostrzeżenie ws. słuchawek bezprzewodowych INTERIA.PL/Informacja prasowa

Szczegóły produktów:

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe

Nazwa produktu: Słuchawki bezprzewodowe Webski Makaroniki

Marka: Webski

Typ/numer modelu: 072021

Kod kreskowy: 5903886630178

Kraj pochodzenia: Chiny

Nazwa produktu: Słuchawki bezprzewodowe Webski WB340

Marka: Webski

Typ/numer modelu: WB340

Kod kreskowy: 5903672785532

Kraj pochodzenia: Chiny

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