Natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży. Nie używaj pod żadnym pozorem. Wskazano na ołów
Na stronie unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych Safety Gate opublikowano komunikat o pilnym wycofaniu ze sprzedaży sprzętu RTV w postaci słuchawek. W opisie ryzyka wskazano, że urządzenia zawierają zbyt dużo ołowiu.
Jak działają ostrzeżenia Safety Gate?
Safety Gate to unijny system, który pozwala krajom UE szybko wymieniać się informacjami o niebezpiecznych produktach mogących zagrażać zdrowiu konsumentów.
W praktyce system działa w następujący sposób: odpowiedni urząd w danym kraju wykrywa niebezpieczny produkt, np. podczas kontroli, po zgłoszeniu od konsumenta, następnie generuje odpowiednie ostrzeżenie.
Wówczas wszystkie pozostałe kraje natychmiast otrzymują powiadomienie i mogą podjąć odpowiednie działania, np. wycofać produkt ze sprzedaży, zakazać jego dalszej dystrybucji albo ostrzec klientów.
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Uwaga na niebezpieczne słuchawki
Polska jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o słuchawkach, które trafiły na polski rynek i zostały właśnie pilnie wycofane z oferty sprzedażowej.
W opisie ryzyka wskazano, że stopy lutownicze w słuchawkach zawierają nadmierną ilość ołowiu (wartość zmierzona wagowo 0,15%), co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz środowiska naturalnego powodując jego zanieczyszczenie.
Produkty nie spełniają wymagań dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS 2).
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Szczegóły produktów:
Produkt: Słuchawki bezprzewodowe
Nazwa produktu: Słuchawki bezprzewodowe Webski Makaroniki
Marka: Webski
Typ/numer modelu: 072021
Kod kreskowy: 5903886630178
Kraj pochodzenia: Chiny
Nazwa produktu: Słuchawki bezprzewodowe Webski WB340
Marka: Webski
Typ/numer modelu: WB340
Kod kreskowy: 5903672785532
Kraj pochodzenia: Chiny
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