Nawet 20 st. C, ale nie na długo. Prawdziwa wiosna gdzieś utknęła?
Choć w piątek i w sobotę temperatura w wielu regionach kraju wzrośnie do 20 st. C, to już w niedzielę aura zdecydowanie się pogorszy. W kilku najbliższych dniach czekają nas przelotne opady deszczu i spore zachmurzenie. Co jeszcze słychać w pogodzie?
Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?
W piątek przeważnie zachmurzenie duże, w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia, na zachodzie, w centrum i na północy również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić głównie na wschodzie i na południu Polski.
W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 11 st. C na północnym wschodzie, ok. 15 st. C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej, bo do 20 st. C miejscami na południowym zachodzie. Z kolei najniższe wartości nad samym morzem, ok. 6 st. C - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C nad samym morzem, ok. 15 st. C na przeważającym obszarze, do ok. 20 st. C na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim - informuje IMGW.
W niedzielę niestety pogorszenie pogody - czeka nas zachmurzenie duże lub całkowite, a przejaśnienia możliwe jedynie na południowym wschodzie i wschodzie Polski. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie na zachodzie.
Termometry wskażą od ok. 12 st. C na zachodzie i północy kraju, ok. 15 st. C w centrum i na wschodzie, do 18 st. C na południu. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, tam od 8 st. C do 10 st. C.
Czy jest szansa na poprawę pogody w przyszłym tygodniu?
W poniedziałek w centrum i na południu kraju zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, na obszarach podgórskich Karpat również śniegu z deszczem - wynika z prognozy IMGW. Opady deszczu miejscami o natężeniu umiarkowanym.
Zrobi się chłodniej, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od ok. 7 st. C na południu kraju i nad morzem, na pozostałym obszarze od 9 st. C do 13 st. C.
We wtorek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na południu kraju, tam również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 st. C do 14 st. C. Chłodniej ponownie nad samym morzem i na terenach podgórskich, tam od 5 st. C do 8 st. C - prognozuje IMGW.
W środę niemal w całym kraju powinno być pogodnie. Jedynie na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 10 st. C do 14 st. C, chłodniej nad morzem i na obszarach podgórskich, ok. 7 st. C.
W czwartek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Największe prawdopodobieństwo opadów deszczu na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej nad morzem, tam ok. 8 st. C.