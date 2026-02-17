Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. W wielu regionach opady śniegu, na południowym zachodzie, południu oraz w centrum kraju opady deszczu ze śniegiem, ponadto możliwe opady deszczu lub mżawki - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od -9 st. C do -6 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum, a na południu od 2 st. C do 4 st. C.

W środę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe na północy, zachodzie i w centrum. Nadal w wielu regionach opady śniegu, natomiast na południowym zachodzie możliwe również opady deszczu ze śniegiem.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od -4 st. C do -2 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum, od 2 st. C do 4 st. C na południowym zachodzie i południu.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie w wielu regionach należy spodziewać się rozpogodzenia. Opady śniegu prognozowane są na północy, wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C, ok. -3 st. C na północnym wschodzie, 1 st. C na zachodzie i południu. Najwyższe wartości na krańcach południowo-wschodnich, tam ok. 3 st. C - wskazuje IMGW.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie, północy oraz w centrum również rozpogodzenia. Opady śniegu możliwe głównie na południu kraju. Na termometrach od -3 st. C na wschodzie do -1 st. C, ok. 1 st. C na zachodzie, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. -7 st. C.

W sobotę na ogół zachmurzenie duże, lokalnie rozpogodzenia. IMGW informuje o postępujących z zachodu ku centrum opadach śniegu, stopniowo od zachodu kraju przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznących i powodujących gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C, ok. -1 st. C na wschodzie, ok. 1 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. We wschodniej połowie kraju opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź - przekazało IMGW.

Termometry wskażą 4 st. C na wschodzie, ok. 8 st. C na zachodzie, a najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, tam nawet do 11 st. C.

W poniedziałek zrobi się jeszcze cieplej, bowiem na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 8 st. C do 13 st. C.

Przez kilka najbliższych dni należy spodziewać się opadów śniegu i mrozu, ale po nich czeka nas odwilż 123RF/PICSEL

Na horyzoncie nawet 20 st. C?

Serwis TwojaPogoda.pl informuje, że w prognoza długoterminowa amerykańskiego modelu pogodowego GFS wskazuje na wysoką temperaturę, którą mielibyśmy odczuwać w okolicach 26 lutego.

"W większości regionów kraju spodziewać się można powyżej 10 st. C, a na zachodzie, południu i w centrum powyżej 15 st. C. Biegunem ciepła mają być regiony okołogórskie na Śląsku i w Małopolsce, gdzie przy południowym wietrze niewykluczone jest nawet ok. 20 st. C" - czytamy na TwojaPogoda.pl.

