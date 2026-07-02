Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W wielu regionach kraju, szczególnie na południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie również burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C w rejonach podgórskich Karpat, ok. 21 st. C nad morzem i na południu, natomiast najcieplej, bo do 27 st. C będzie na zachodzie Polski - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W piątek przeważnie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Ponadto należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, którym na wybrzeżu towarzyszyć będą burze - informuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 18 st. C w rejonach podgórskich i nad morzem, z kolei nad resztą kraju od 20 st. C do 24 st. C. Najwyższe wartości na południowym wschodzie Polski, tam do 26 st. C.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 19 st. C do 23 st. C. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich, tam od 16 st. C do 19 st. C.

W niedzielę utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C do 25 st. C. Chłodniej będzie nad morzem i obszarach podgórskich, tam ok. 18 st. C.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Na termometrach ok. 18 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich, ok. 22 st. C na większości obszaru kraju, do 24 st. C miejscami na południu i zachodzie.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia ok. 17 st. C na północy Polski, ok. 20 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południu.

W środę zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnieniami głównie na południu i wschodzie Polski - prognozuje IMGW. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, na południu Polski możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie i Podhalu, ok. 16 st. C na Mazowszu i Podlasiu, do 19 st. C w Małopolsce i 21 st. C w Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Do Polski wróci fala upałów?

Serwis twojapogoda.pl informuje, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady lipca nad Europą ponownie zapanuje rozległy wyż baryczny, co ma się przełożyć na bardzo wysoką temperaturę.

"Niektóre z najnowszych prognoz numerycznych wskazują na obszarze Polski na wartości dochodzące nawet do 42-43 stopni w cieniu. Oznacza to, że mogą paść kolejne rekordy upału. Jeszcze bardziej ekstremalnie ma być na zachodzie i południu Europy - powyżej 45 stopni" - czytamy na twojapogoda.pl.





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