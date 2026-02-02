Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek na ogół zachmurzenie duże i umiarkowane, w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe. Na południu Polski możliwe słabe opady śniegu. Na termometrach od -19 st. C na północnym wschodzie, ok. -13 st. C w centrum do -6 st. C, ok. -3 st. C na południowym zachodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W nocy z poniedziałku na wtorek chwyci jeszcze większy mróz, a temperatura minimalna wyniesie od -27 st. C. Ok. -24 st. C będzie na północnym wschodzie, miejscami Lubelszczyźnie oraz Mazowszu, ok. -20 st. C w centrum do -8 st. C, ok. -6 st. C na południowym zachodzie.

We wtorek na północnym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Słabe opady śniegu prognozowane są na południu, zachodzie i lokalnie w centralnej Polsce.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -15 st. C na północnym wschodzie, ok. -12 st. C w centrum do -3 st. C, ok. -1 st. C na południowym zachodzie i południu. Lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego ok. 0 st. C - informuje IMGW.

W środę zachmurzenie duże i całkowite, okresami opady śniegu, na południu również marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Temperatura powietrza wyniesie od -11 st. C, ok. -9 st. C na północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum do 1 st. C, ok. 3 st. C na południu.

W czwartek nadal zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na północy i zachodzie opady śniegu i śniegu z deszczem, w centrum kraju i na wschodzie opady marznące powodujące gołoledź, z kolei na południu opady deszczu.

W niektórych regionach kraju zrobi się zdecydowanie cieplej, bowiem temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na północy, ok. 0 st. C w centrum, a najwyższe wartości, bo do 7 st. C na południowym wschodzie.

W piątek na ogół zachmurzenie duże. Przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe na południowym wschodzie. Opady deszczu prognozowane są w centrum i na północnym wschodzie. Na północy także marznące opady deszczu powodujące gołoledź.

Wygląda na to, że w piątek mróz, przynajmniej na razie, odpuści. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C, ok. 2 st. C na północy, ok. 3 st. C w centrum i na południowym zachodzie do 8 st. C na południowym wschodzie.

Czy jest szansa na słoneczny weekend?

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite. W wielu regionach opady deszczu, na południowym wschodzie i północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 st. C do 5 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże, jedynie na zachodzie i południu rozpogodzenia. Na północy, północnym wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu - informuje IMGW. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na zachodzie.

