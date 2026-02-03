NFZ postawił charakterystyczne budki. Kto może z nich skorzystać?
W siedzibach wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia w całej Polsce znajdują się charakterystyczne kioski profilaktyczne, będące stanowiskami ds. profilaktyki i promocji zdrowia. W takich samoobsługowych punktach można wykonać istotne pomiary medyczne i od razu uzyskać wyniki.
Czym są kioski medyczne NFZ?
Kioski medyczne NFZ, nazywane również kioskami profilaktycznymi, to specjalne samoobsługowe punkty, w których w kilka minut można wykonać podstawowe pomiary medyczne, zachowując prywatność i anonimowość.
"Dzięki pomiarom w kiosku profilaktycznym NFZ zyskujesz ważne informacje o swoim zdrowiu. Wyniki dostajesz od ręki, są drukowane w kiosku. Dodatkowo nasz doradca wskaże normy do twoich wyników i zasugeruje dalsze kroki. Jeśli wyniki okażą się niepokojące, zachęci cię do konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)" - tłumaczy Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pomiary w kiosku profilaktycznym NFZ można wykonać od razu, bez wcześniejszego zapisu, jeśli w danym momencie nie ma innych osób czekających na swoją kolej. Istnieje możliwość zapisania się przez strony internetowe oddziałów wojewódzkich NFZ lub infolinię NFZ.
Kioski NFZ znajdują się w całej Polsce, w każdym z 16. oddziałów wojewódzkich NFZ. Dostosowano je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niedowidzących i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z kiosków profilaktycznych można korzystać bez limitu.
Jakich pomiarów można dokonać w kioskach NFZ?
W kiosku profilaktycznym można zmierzyć wzrost, masę ciała, zawartość wody, mięśni i tłuszczu w organizmie, ciśnienie tętnicze krwi, wskaźnik BMI, czyli indeks masy ciała, poziom saturacji krwi, temperaturę ciała, siłę uścisku dłoni.
"Pomiar ciśnienia tętniczego krwi ma pomóc w wykryciu nadciśnienia tętniczego. To właśnie ono bezpośrednio lub pośrednio jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. (…) Określony na postawie naszego wzrostu i wagi indeks masy ciała, czyli BMI, jest istotny, aby oszacować zagrożenie chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą" - wyjaśnia łódzki NFZ.
Co zrobić z wynikami pomiarów?
Wyniki pomiarów, wydrukowane bezpośrednio w kiosku wraz ze spersonalizowaną ofertą programów profilaktycznych dostosowaną do wieku, można omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Przedstawi on zakres norm dla każdego mierzonego elementu. Co ważne, doradcy nie interpretują wyników - przekonuje NFZ.
Doradca może udzielić dokładnych informacji o prowadzonych przez NFZ programach profilaktycznych, podpowiedzieć, jak skorzystać z "Profilaktyki 40 Plus" oraz ułożyć zdrowy jadłospis z pomocą portalu diety.nfz.gov.pl.
"Omawiamy wyniki każdej osoby, która się do nas zgłosi. Często rozmawiam o nawykach żywieniowych. W trakcie rozmowy pytam też o sposób żywienia i zachęcam do zajrzenia na portal diety.nfz.gov.pl, gdzie można się bezpłatnie zarejestrować i dobrać dla siebie indywidualną dietę" - mów na stronie NFZ Aneta Kądziołka, dietetyczka i doradczyni od profilaktyki w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
Warto wiedzieć: Nowe zasady wyjazdu do sanatorium NFZ. Co się zmieniło?
Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.