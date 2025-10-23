Nie jedz tego sera. Zawiera w sobie szkło. Wydano pilny alert
Sieć Auchan wydała najnowszy komunikat ws. wycofania ze sprzedaży jednego z produktów spożywczych. Z oferty znika twaróg na sernik, bowiem stwierdzono w nim obecność ciała obcego w postaci tworzywa sztucznego lub szkła.
Uwaga na twaróg ze szkłem
Sieć Auchan pilnie wycofuje ze sprzedaży twaróg z przeznaczeniem na sernik, który jest produkowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa. W komunikacie sieci czytamy, że firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, ponieważ stwierdzono w nim obecność ciała obcego - mowa o fragmentach tworzywa sztucznego lub szkła. Wycofanie dotyczy tylko jednej partii.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Twaróg na sernik Włoszczowa
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
Kod kreskowy (EAN): 5901005004206
Data przydatności / Numer partii: 02.11.2025/E
Auchan apeluje do klientów
Konsumenci, którzy kupili produkt wskazany w komunikacie, nie powinni go spożywać. Twaróg należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - wskazuje Auchan.