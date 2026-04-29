Nie mogą już oddać tekstyliów do PSZOK. W kwietniu wyczerpali roczny limit

Łukasz Piątek

Mieszkańcy Swarzędza otrzymali zaskakującą i nieprzyjemną wiadomość. Władze miasta poinformowały ich, że roczny limit przyjmowania odpadów typu odzież i tekstylia w pobliskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) został już wyczerpany.

Różnokolorowe ubrania, w tym białe, czarne, czerwone i szare, leżą niedbale w szufladzie.
PSZOK w Rabowicach nie przyjmuje już odzieży i tekstyliów

Jakich tekstyliów nie trzeba oddawać do PSZOK?

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie można oddać wspomniane odpady.

Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Nie wszystkie odpady tekstylne muszą być oddawane bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Niektóre z nich wystarczy wyrzucić do kontenera z odpadami zmieszanymi.

"Pojedyncze tekstylia, silnie zabrudzone np. ścierki, gąbki, tkaniny nasiąknięte substancjami organicznymi, tłuszczami, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane tak aby np. nie zanieczyścić, dobrej jakości, selektywnie zebranych surowców tekstylnych. Natomiast tekstylia skażone substancjami chemicznymi lub niebezpiecznymi należy przekazywać do specjalnych punktów zbiórki wskazanych przez gminę (PSZOK)" - wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Szereg kolorowych pojemników na odpady stojących na tle bloków mieszkalnych, na brukowanej nawierzchni, wśród których znajdują się niektóre oznaczone odpowiednimi kategoriami recyklingu oraz kilka kartonów ustawionych obok pojemników.
Mieszkańcy Swarzędza mają problem. Tamtejszy PSZOK przestał przyjmować odpady tekstylne

PSZOK w Rabowicach wstrzymał przyjmowanie tekstyliów. Wyczerpano roczny limit

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w specjalnym komunikacie poinformował mieszkańców, że PSZOK w pobliskich Rabowicach, wstrzymał przyjmowanie tekstyliów z uwagi na wyczerpanie rocznego limitu.

"Informujemy, że wyczerpany został roczny limit przyjmowania w PSZOK odpadów odzieży i tekstyliów wynikający z aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów. W związku z tym, z dniem 18 kwietnia 2026 r. wstrzymane zostaje przyjmowanie odpadów odzieży i tekstyliów w PSZOK w Rabowicach od mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz" - czytamy w komunikacie.

Władze gminy wskazują, że w wobec wyczerpania limitu w PSZOK, możliwe jest wystawienie odpadów z tekstyliów i odzieży razem z odpadami wystawkowymi, w terminie określonym w harmonogramie. Warunkiem odbioru jest umieszczenie odpadów w worku umożliwiającym ich łatwą identyfikację oraz czytelne oznaczenie go napisem "odzież i tekstylia".

Worki te nie mogą być workami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, które dostarcza wykonawca podczas odbioru tworzyw sztucznych, szkła lub papieru. W przypadku zabudowy wielolokalowej konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez zarządcę - dodano w komunikacie.

