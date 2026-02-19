Spis treści: AI jako narzędzie do wszystkiego Tak "zaginają" ChatGPT prostymi pytaniami

AI jako narzędzie do wszystkiego

Wraz z jego pojawieniem się, od razu zaczęły mnożyć się kontrowersje związane z tematem sposobu, w jaki powinien i nie powinien być używany. ChatGPT szybko stał się narzędziem, które podzieliło internautów. Na przeciwległych biegunach są ci, którzy uważają, że to postęp technologiczny ułatwiający, usprawniający i niebawem niezbędny w wielu branżach, oraz ci, którzy widzą w nim zagrożenie zalewem fałszywych wiadomości, porad, obrazów i tez. Jedno jest pewne: chataGPT używa ok. 100 mln użytkowników, zatem niezaprzeczalnie stał się dla wielu osób "prawą ręką" w wielu sprawach.

W sieci znaleźć można ciekawe sposoby używania AI: od układania przez niego planów zywieniowych i treningowych dostosowanych pod konkretną osobę, tworzenia wizualizacji pomieszczeń w celu zrobienia remontu, a także jako "usprawniacza" wypełniania obowiązków wśród pracowników wielu branż.

Służy jako "rozweselacz", który zawsze ma w zanadrzu jakieś nowe żarty, także jako pomoc, gdy nie wiemy, co odpisać swojej sympatii. Większość z nas uważa tę technologię za wysoko inteligentną, bowiem korzysta z nieograniczonych zasobów internetowych. Rzeczowość i logika, którą kieruje się AI, jest ceniona na całym świecie. Jednak, jak się okazuje, chatGPT nie jest tak "mądry", a rzekoma "logika" często wymyka się spod kontroli. Na platformach social mediowych pojawia się coraz więcej filmików ukazujących, jak łatwo można wyprowadzić AI w pole.

Tak "zaginają" ChatGPT prostymi pytaniami

Niewiarygodne, jak nielogicznie potrafi odpowiadać na proste pytania chatGPT 123RF/PICSEL

Jeden z najpopularniejszych obecnie trendów, powielanych przez wielu twórców internetowych polega na zadaniu pytania chatowiGPT o tej treści: "Potrzebuję umyć swój samochód na myjni. Znajduje się ona 100 metrów od mojego domu. Powinienem iść na piechotę czy pojechać samochodem?"

Oczywiście z punktu widzenia każdego człowieka to pytanie nie ma sensu, bowiem skoro chcemy umyć auto, logiczne jest, że musimy nim dojechać na myjnię. Jednak ten pierwiastek oczywistości umyka sztucznej inteligencji, która rozpoczyna wyliczenia dystansu, porównywaniu czasu spędzonego na pieszej podróży oraz ile paliwa spali na tym dystansie samochód. Z tych rozważań czat ma zwykle wniosek, że bardziej opłaca się pójść na myjnię pieszo. Bez samochodu.

Na innym filmiku młody mężczyzna opisuje chatowiGPT "dziwną" szklankę, którą dostał: "Jest zamknięta od góry i otwarta od spodu, czy mogę się z niej napić?" pyta, trzymając zwykłą szklankę do góry nogami. ChatGPT uznaje to naczynie za "designerskie" i "nienadające się do użycia, bo nie da się nalać do niego płynu". A wystarczy odwrócić szklankę we właściwą stronę.

Jak widać, zaawansowana sztuczna inteligencja nadal zostaje daleko w tyle w porównaniu z ludzkim umysłem. Jak długo tak będzie? Przekonamy się.

