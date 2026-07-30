Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Niebezpieczna substancja w kosmetyku do twarzy. Produkt wycofany ze sprzedaży

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Centrala platformy sprzedażowej Temu opublikowała pilny komunikat ws. produktów pilnie wycofanych ze sprzedaży, które prawdopodobnie trafiły do polskich odbiorców. Mowa w nim o kosmetyku, który zawiera niebezpieczną substancję i nie powinien być używany.

Kobieta z krótkimi, falowanymi włosami ogląda zapakowane kosmetyki na półce w sklepie.
Temu ostrzega ws. niebezpiecznych kosmetyków do twarzy / fot. zdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Kosmetyki do twarzy pilnie wycofane ze sprzedaży

Przedstawiciele Temu wskazują, że niedawno zidentyfikowano problem z zakresu bezpieczeństwa, dotyczący produktu sprzedawanego na tej chińskiej platformie. Kosmetyki, które wycofano ze sprzedaży to wodoodporny podkład do twarzy w stiku (nazwa wskazana przez Temu: "Zestaw - Pędzel 2w1 do konturowania i podkładu, maskuje cienie pod oczami, wodoodporny i odporny na pot, tworzy idealny makijaż).

Czytaj także: Pilne wycofanie z TK Maxx w Polsce. Nie spożywaj

Produkt zawiera oktametylocyklotetrasiloksan (cyklotetrasiloksan, D4), który jest substancją zakazaną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi kosmetyków.

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) to organiczny związek krzemu, bezbarwna ciecz i kluczowy surowiec silikonowy, znajdujący zastosowanie głównie jako półprodukt do produkcji polimerów silikonowych oraz dawniej w kosmetykach i produktach do pielęgnacji. Substancja klasyfikowana jako trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.

Zobacz również: Pilne wycofanie ze sklepów w Polsce. "Chemiczny zapach, piekący smak". Nie spożywaj, wyrzuć

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: TVLV Wodoodporny podkład do twarzy w stiku zestaw 2 w 1

Numer identyfikacyjny: 9374

Numer identyfikacyjny produktu: 605942104067174, 606079542992926, 606491859900017, 601103454820219 (numer identyfikacyjny: TV9374).

Dwie buteleczki kremu TVLV trzymane w dłoni oraz porównanie twarzy kobiety przed i po zastosowaniu kosmetyku, ukazujące zauważalną poprawę wyglądu skóry.
Przedstawiciele Temu apelują o zaprzestanie używania kosmetyków wskazanych w ostrzeżeniuINTERIA.PL/Informacja prasowa

Temu apeluje do konsumentów

Osoby posiadające produkt wskazany w ostrzeżeniu, powinny natychmiast zaprzestać jego używania.

"Jeśli zaoferowałeś lub sprzedałeś ten produkt komuś innemu lub wiesz o osobach, które go używają, poinformuj je o niniejszym komunikacie" - apelują przedstawiciele Temu.

Warto wiedzieć: Decathlon z pilnym ostrzeżeniem dla klientów. Ryzyko poważnych obrażeń

Rejs po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga KlameckaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze