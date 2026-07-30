Kosmetyki do twarzy pilnie wycofane ze sprzedaży

Przedstawiciele Temu wskazują, że niedawno zidentyfikowano problem z zakresu bezpieczeństwa, dotyczący produktu sprzedawanego na tej chińskiej platformie. Kosmetyki, które wycofano ze sprzedaży to wodoodporny podkład do twarzy w stiku (nazwa wskazana przez Temu: "Zestaw - Pędzel 2w1 do konturowania i podkładu, maskuje cienie pod oczami, wodoodporny i odporny na pot, tworzy idealny makijaż).

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Produkt zawiera oktametylocyklotetrasiloksan (cyklotetrasiloksan, D4), który jest substancją zakazaną zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi kosmetyków.

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4) to organiczny związek krzemu, bezbarwna ciecz i kluczowy surowiec silikonowy, znajdujący zastosowanie głównie jako półprodukt do produkcji polimerów silikonowych oraz dawniej w kosmetykach i produktach do pielęgnacji. Substancja klasyfikowana jako trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: TVLV Wodoodporny podkład do twarzy w stiku zestaw 2 w 1

Numer identyfikacyjny: 9374

Numer identyfikacyjny produktu: 605942104067174, 606079542992926, 606491859900017, 601103454820219 (numer identyfikacyjny: TV9374).

Przedstawiciele Temu apelują o zaprzestanie używania kosmetyków wskazanych w ostrzeżeniu INTERIA.PL/Informacja prasowa

Temu apeluje do konsumentów

Osoby posiadające produkt wskazany w ostrzeżeniu, powinny natychmiast zaprzestać jego używania.

"Jeśli zaoferowałeś lub sprzedałeś ten produkt komuś innemu lub wiesz o osobach, które go używają, poinformuj je o niniejszym komunikacie" - apelują przedstawiciele Temu.

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