Niebezpieczna substancja w orzechach włoskich. Wydano alert. Nie spożywaj
Główny Inspektorat Sanitarny wydał dwa ostrzeżenia publiczne, które dotyczą przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - tetrametryny w orzechach włoskich. GIS zaapelował do konsumentów, by ci nie spożywali produktu opisanego w alercie.
Uwaga na orzechy z niebezpieczną substancją
W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) pozostałości pestycydu - tetrametryny we wskazanej partii orzechów włoskich - informuje GIS.
Co więcej - stosowanie środków ochrony roślin zawierających w składzie tetrametrynę jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne.
GIS wyjaśnia, że ze względu na brak danych toksykologicznych dla tetrametryny nie jest możliwe określenie, czy stwierdzony poziom tetrametryny w orzechach włoskich stwarza nieakceptowalne ryzyko dla konsumentów. Obecność tej substancji w orzechach włoskich powyżej poziomu NDP jest niedopuszczalna.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g
Numer partii: P-5660/02
Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027
Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
DINO Polska S.A. podjęła natychmiastowe działania i uruchomiła wewnętrzną procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu ze sklepów sieci DINO Polska S.A. Konsumenci, którzy posiadają orzechy opisane w komunikacie, nie powinni ich spożywać.
Kolejne orzechy włoskie wycofane ze sprzedaży
Wspomniany pestycyd wykryto również w orzechach włoskich, które sprzedawane są pod inną marką. W tym przypadku również nie należy spożywać partii produktu określonej w komunikacie.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane BAKADELIO, 100 g
Numer partii: P-5873/01
Najlepiej spożyć przed końcem: 06.2027
Producent: ROS-SWEET Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania kwestionowanej partii produktu.