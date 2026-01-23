Uwaga na niebezpieczne słuchawki w ołowiem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie i Szczecinie.

Od czerwca do października 2025 r. kontrolerzy sprawdzali oznakowanie 30 modeli słuchawek bezprzewodowych i smartwatchy. Ponadto urządzenia zostały poddane w laboratorium analizie pod kątem zawartości niebezpiecznych substancji: ołowiu, rtęci, kadmu, chromu lub bromu.

Kontrolę przeprowadzono w 21 sklepach stacjonarnych, z czego 29 wyrobów wyprodukowano w Chinach, a 1 w Wietnamie.

Na 30 modeli słuchawek bezprzewodowych i smartwatchy w trzech wykryto nieprawidłowości, w tym w dwóch więcej niż jedną. W dwóch modelach, a mowa o jednym smartwatchu i słuchawkach, odnotowano nieprawidłowo sporządzoną deklarację zgodności. Natomiast dwa modele słuchawek nie posiadały oznakowania CE.

"Zbadaliśmy, czy w elektronicznych elementach wewnątrz słuchawek bezprzewodowych i smartwatchy nie zostały przekroczone maksymalne dopuszczalne wartości substancji niebezpiecznych. Aby wyniki badań były miarodajne, wykonano je metodą przesiewową XRF, która pozwala na wskazanie obecności substancji niebezpiecznych i ich rozmieszczenie" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Dzięki badaniom laboratoryjnym wykryto przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych w czterech z trzydziestu skontrolowanych modeli słuchawek bezprzewodowych i smartwatchy.

"W tych czterech modelach słuchawek stwierdziliśmy zawartość ołowiu na poziomie powyżej 1500 mg/kg przy normie wynoszącej 1000 mg/kg. Ołów to substancja, która z odpadów elektrycznych może przenikać do środowiska naturalnego, powodując jego zanieczyszczenie, a następnie wpływać negatywnie na zdrowie ludzi" - przekazał UOKiK.

W przypadku czterech produktów, w których stwierdzono przekroczoną zawartość ołowiu, Inspekcja Handlowa skieruje do Prezesa UOKiK wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych. Zakwestionowane produkty zostaną wycofane ze sprzedaży.

Które modele słuchawek zawierały za dużo ołowiu?

UOKiK opublikował listę urządzeń, które zostały poddane badaniom laboratoryjnymi w kontekście zawartości niebezpiecznych substancji. Przekroczoną zawartość ołowiu stwierdzono w następujących słuchawkach:

Model: Słuchawki bezprzewodowe, model TDTWS-01-MX/1 (black)

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu: TEDi TRGOVINA d.o.o Dositejeva 1A SRB11000 Beograd-Stari Grad

Model: Słuchawki bezprzewodowe, model TDTWS-02-MX (White)

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu: TEDi TRGOVINA d.o.o Dositejeva 1A SRB11000 Beograd-Stari Grad

Model: Słuchawki bezprzewodowe bluetooth webski, model WB340

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu: A-tom Webski Hurt ul. Szczecińska 38H 75-137 Koszalin

Model: Słuchawki bezprzewodowe webski makaroniki, model 07202

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu: Agnieszka Tomczyk A-tom Webski Hurt ul. Szczecińska 38H 75-137 Koszalin.

