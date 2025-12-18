Poprawki krawieckie w sklepach Żabka

Sieć sklepów Żabka wprowadza nową usługę dla klientów w postaci poprawek krawieckich. W oficjalnym komunikacie czytamy, że we współpracy z firmą woshwosh, w Żabce można dokonać np. skrócenia spodni, spódnicy czy firan.

Jak wskazuje Żabka - proces ma być szybki i wygodny zarówno dla klientów, jak i obsługi sklepów. "Klienci składają zamówienie online, paczkę z odzieżą nadają w wybranym sklepie, a naprawy wykonują profesjonaliści. Zlecenia realizowane są w pracowniach woshwosh i w zakładach krawieckich, które z firmą współpracują. Usługa obejmuje wiele kategorii ubrań i tekstyliów, a przykładowe prace to wymiana suwaka w kurtce, skrócenie spodni lub spódnicy bądź sukienki, a także skrócenie firan" - informuje biuro prasowe Żabki.

Dotychczasowa współpraca Żabki z woshwosh obejmowała naprawę i czyszczenie obuwia oraz pielęgnację skórzanych torebek.

Jak działają usługi krawieckie w Żabce?

Chcąc skorzystać z usług krawieckich za pośrednictwem sieci sklepów Żabka, należy złożyć zamówienie online na stronie woshwosh.zabka.pl wskazując rodzaj odzieży lub tekstyliów do naprawy i opisując oczekiwaną usługę oraz wybrać sklep nadania i odbioru paczki - może to być ten sam punkt lub dwa różne.

Następnie wystarczy opłacić zlecenie, nadać paczkę w sklepie, a na koniec odebrać zrealizowane zamówienie. Cały proces można przeprowadzić również poprzez aplikację Żappka - wyjaśnia Żabka.

