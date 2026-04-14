Nowa funkcja w Biedronce wywołała burzę. Klienci nie mieli pojęcia

Karolina Woźniak

Nowa, z pozoru niewinna funkcja na kasach samoobsługowych w Biedronce może mieć realny wpływ na wynagrodzenia pracowników. Kolorowe "buźki", które wielu klientów klika bez zastanowienia, od kwietnia stały się elementem systemu oceny wpływającego na premie. Pracownica apeluje: te kilka sekund naprawdę ma znaczenie.

Osoba skanuje produkty spożywcze przy kasie samoobsługowej w Biedronce, na ekranie widoczny formularz oceny klienta.
Podczas finalizacji transakcji na ekranie kasy samoobsługowej pojawia się formularz oceny klienta. Od kwietnia oceny te brane są pod uwagę podczas przyznawania premii pracownikom sieci

Spis treści:

  1. "Oceń wizytę" ma znaczenie dla pracowników
  2. Pracownica Biedronki z apelem do klientów
  3. Komentarze pełne goryczy

"Oceń wizytę" ma znaczenie dla pracowników

W systemie kas samoobsługowych, umożliwiającym sprawniejsze zeskanowanie i opłacenie zakupów w sieci sklepów Biedronka, właśnie zaszła zmiana, która dla nieświadomego klienta jest niezauważalna, ale dla pracowników marketów może mieć realne przełożenie na zarobki. O tym, na czym polega, poinformowała na swoim profilu pracownica sieci publikująca pod pseudonimem "Natalia z Kropeczki".

- Od kwietnia zmieniła się forma ankiet tajemniczego klienta - rozpoczęła swój wpis w serwisie Facebook. Natalia wyjaśnia, że chodzi o kolorowe "buźki" pojawiające się na ekranie kasy samoobsługowej podczas finalizacji płatności za zakupy. To forma oceny wizyty w Biedronce: zielona, uśmiechnięta buźka to ocena "super", żółta - średnio i czerwona - "fatalnie".

Jeszcze do niedawna te buźki do niczego się nie liczyły, ale od kwietnia buźki, są ankietą tajemniczego klienta. Więc jeśli mimo zadowolenia z zakupów klikacie czerwoną buźkę bo nie czytacie, bo chcecie szybciej, to zwyczajnie pozbawiacie nas szansy na premię
Pracownica Biedronki z apelem do klientów

trzy osoby korzystające z kas samoobsługowych w markecie, każda z nich obsługuje własną kasę, wokół widoczne koszyki oraz półki z drobnymi produktami, nad kasami duży napis 'Dziękujemy za zakupy'
Pracownica Biedronki zwróciła się z apelem do klientów

Pracownica sieci Biedronka wystosowała apel do klientów z prośbą o poważne podejście do sprawy i nie klikanie najgorszych ocen bez zastanowienia, ponieważ od bieżącego miesiąca realnie wpłyną na zarobki pracowników. System ocen będzie bowiem miał przełożenie na wyliczanie im premii.

Natalia poinformowała swoich obserwatorów o tym, że system ocen wizyt w sklepie może pojawić się także w aplikacji Moja Biedronka. - Dla klienta to "beka","utrudnienie" a dla nas to realna premia - napisała.

Zwróciła się także z prośbą o wyrozumiałość w związku z prowadzonymi remontami Biedronek i - co za tym idzie - zmianami lokalizacji pewnych produktów, co może na początku nieco utrudniać klientom codzienne zakupy. - Karanie nas, pracowników czerwoną buźką bo jesteśmy po przebudowie sklepu i nie możecie się odnaleźć to bardzo niesprawiedliwe. My, jako pracownicy, nie mamy wpływu na to co gdzie leży na półce. To ustala góra, a my musimy ułożyć towar zgodnie z mapką - wyjaśniła pracownica sieci.

Komentarze pełne goryczy

dwie samoobsługowe kasy w supermarkecie, otoczone półkami z produktami spożywczymi, kartonami i papierowymi torbami na podłodze, obok lodówka z lodami oraz widocznymi ekranami instruktażowymi na kasach
Z kas samoobsługowych chętnie korzystają klienci sieci Biedronka

Na wpis żywo zareagowali internauci. Większości z nich nie podoba się system oceny wizyt. - Serio wasza premia zależy od tego co dzieciaki klikną na kasie samoobsługowej? Założę się że co najmniej połowa osób nie czyta w ogóle tego. Sama klikałam zawsze byle co, żeby zniknęło - napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. Krytycznych wpisów zarzucających ogólny bałagan, przeładowanie sklepów i częste awarie kas saoobsługowych pojawiło się pod postem Natalii bardzo wiele. Ale znaleźć można także komentarze pełne zrozumienia i deklaracje wsparcia pracowników: - Odkąd zobaczyłam że weszły te ankiety od razu pomyślałam że pewnie niesie to ze soba jakieś korzyści czy konsekwencje lub też nie dla pracowników, dlatego zawsze zaznaczam, i poświęcam te 5 sekund na zostawienie uśmiechu. Sama pracuję w handlu, także wiem z czym to się je - napisała jedna z użytkowniczek facebooka.

Najnowsze