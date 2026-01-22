Nowa funkcja w mObywatelu. Odblokujesz nią PIN
Aplikację mObywatel doposażono o nową funkcję, dzięki której osoby posiadające e-dowód, mogą m.in. zmienić i odblokować PIN-y, które są potrzebne do potwierdzania tożsamości online i podpisywania elektronicznych dokumentów. To, co do tej pory można było zrobić w urzędzie, teraz jest dostępne prosto i szybko, dzięki aplikacji w telefonie - zapewnia resort cyfryzacji.
mObywatel z nową funkcją
Nowa funkcja w aplikacji mObywatel nazywa się "Zarządzaj warstwą elektroniczną dowodu osobistego" i dzięki niej można sprawdzić, jakie certyfikaty są w e-dowodzie i jaki mają status, zmienić i odblokować PIN do profilu osobistego, który służy do potwierdzania tożsamości w internecie, zmienić i odblokować PIN do podpisu osobistego, który służy do podpisywania elektronicznych dokumentów.
Z nowego rozwiązania skorzysta każdy, kto posiada ważny e-dowód, który nie jest zawieszony ani unieważniony, mDowód w aplikacji mObywatel w wersji 4.74 lub wyższej oraz telefon z dostępem do internetu i z włączoną funkcją NFC.
Aby zarządzać e-dowodem w aplikacji, należy wejść w mDowód i nacisnąć przycisk Dane dowodu osobistego. Następnie na dole ekranu wybrać Ustawienia warstwy elektronicznej dowodu - wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.
Czym jest e-dowód?
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest nim każdy dowód osobisty wydany po 4 marca 2019 roku. E-dowód ma wbudowany niewidoczny z zewnątrz chip. Dzięki niemu dokument może być używany zbliżeniowo.
Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).
W warstwie elektronicznej znajdują się różne dane, w tym certyfikaty i kody PIN. To one sprawiają, że dowód osobisty zyskuje cyfrowe możliwości. Aby z nich korzystać, niezbędny jest numer CAN, który znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu, oraz czytnik do skanowania dokumentu, np. telefon z NFC - czytamy w komunikacie resortu cyfryzacji.