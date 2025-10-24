Nowa, przydatna funkcja w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel została doposażona o nową, przydatną funkcję. Użytkownicy mogą już skorzystać z opcji podpisu kwalifikowanego, a resort cyfryzacji wskazuje, że Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej oferuje bezpłatnie taką możliwość.

Jak działa podpis kwalifikowany w mObywatelu

"To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez internet. W aplikacji mObywatel można w ten sposób bezpłatnie podpisać 5 dokumentów w miesiącu. Wystarczy dowód z warstwą elektroniczną i najnowsza wersja aplikacji" - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Zastosowanie podpisu kwalifikowanego w praktyce

Resort dodaje, że podpis kwalifikowany przydaje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest złożenie podpisu o mocy prawnej równej podpisowi własnoręcznemu - na przykład przy podpisywaniu umów wynajmu mieszkania, kupnie samochodu od osoby prywatnej czy innych umów cywilnoprawnych.

"Jest on oparty na certyfikacie podpisu kwalifikowanego, który potwierdza autentyczność podpisu elektronicznego oraz integralność dokumentu, na którym został złożony. Podpis kwalifikowany gwarantuje tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wiarygodności w obiegu dokumentów elektronicznych. To jeden z powodów, dla których jest on uznawany nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie MC.

Darmowy podpis kwalifikowany w mObywatelu

Dotychczas, aby korzystać z podpisu kwalifikowanego, należało nabyć go u jednego z akredytowanych dostawców komercyjnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu w mObywatelu użytkownik może skorzystać z niego bezpłatnie za pomocą aplikacji - w sprawach prywatnych. Należy jednak zaznaczyć, że użytkownicy mogą skorzystać z pięciu darmowych podpisów kwalifikowanych miesięcznie.

Użytkownicy mogą skorzystać z pięciu darmowych podpisów kwalifikowanych miesięcznie w mObywatelu KHUNKORN 123RF/PICSEL

Jak skorzystać w podpisu kwalifikowanego w aplikacji mObywatel?

Chcąc skorzystać z podpisu kwalifikowanego w aplikacji mObywatel, należy posiadać aktualny mDowód w aplikacji mObywatel i ważny plastikowy e-dowód, czyli dokument z warstwą elektroniczną.

Wszystkie dowody osobiste wydane po 4 marca 2019 roku spełniają ten wymóg. To ważne, ponieważ do weryfikacji tożsamości w usłudze wykorzystywany jest zarówno certyfikat mDowodu, jak i certyfikat obecności z warstwy elektronicznej e-dowodu - przypomina resort cyfryzacji.

Aby dodatkowo ułatwić użytkownikom korzystanie z podpisu kwalifikowanego, przygotowano stronę internetową podpis.mObywatel.gov.pl, która pozwala wygodnie zrealizować proces podpisywania dokumentu, np. przy użyciu komputera. Wystarczy użyć telefonu do zatwierdzenia operacji w aplikacji mObywatel i przyłożyć do smartfona e-dowód, aby potwierdzić tożsamość i złożyć podpis kwalifikowany na dokumencie.

Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w mObywatelu

Ministerstwo Cyfryzacji szczegółowo wyjaśnia, co trzeba zrobić, aby złożyć podpis kwalifikowany na cyfrowym dokumencie przez mObywatela:

Użytkownik wybiera Podpis kwalifikowany z listy usług w aplikacji mObywatel. Usługę znajdzie w kategorii Sprawy urzędowe.

Następnie należy wybrać spośród 4 dostępnych podpisów kwalifikowanych: Cencert - dostawca Enigma, SimplySign - dostawca Asseco Data Systems, SIGILLUM - dostawca PWPW i mSzafir - dostawca KIR. Kolejność ich wyświetlania jest losowa i może być różna przy każdym uruchomieniu usługi.

Użytkownik zostanie następnie przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy w celu akceptacji regulaminów i rozpoczęcia procesu składania podpisu kwalifikowanego na cyfrowym dokumencie. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie dostawcy.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie tożsamości. Aplikacja wykorzystuje w tym celu certyfikat mDowodu oraz certyfikat obecności z e-dowodu użytkownika. Należy zatem potwierdzić dane z mDowodu, które są przekazywane dostawcy przez aplikację, i przygotować dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz włączyć moduł NFC w telefonie.

Następnie użytkownik zostanie poproszony o wpisanie numeru CAN e-dowodu, czyli 6 cyfr, które znajdują się w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem i przyłożenie e-dowodu do anteny NFC z tyłu telefonu.

Po potwierdzeniu tożsamości rozpocznie się proces generowania certyfikatu i składania podpisu kwalifikowanego na dokumencie. W zależności od dostawcy może to wymagać zatwierdzenia komunikatu PUSH, który pojawi się wówczas na ekranie aplikacji.

Gotowe - dokument został podpisany. Po złożeniu podpisu kwalifikowanego należy zapisać plik w pamięci swojego urządzenia.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL