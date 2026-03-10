Nowe funkcje w mObywatelu. Tym razem chodzi m.in. o paszport
Aplikację mObywatel doposażono o kilka nowych funkcji, które pozwalają na załatwienie istotnych spraw bez wizyty w urzędzie. Rodzice mogą natychmiast unieważnić dokument dziecka, a każdy dorosły użytkownik - unieważnić swój dowód z powodu kradzieży tożsamości - wskazuje resort cyfryzacji.
Nowe funkcje w aplikacji mObywatel
Osoby posiadające aplikację mObywatel mogą już zarządzać za jej pośrednictwem swoimi dokumentami. Mowa o możliwości złożenia wniosku o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego, złożenia wniosku o unieważnienie własnego dowodu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych oraz sprawdzenia, na jakim etapie jest przygotowanie nowego paszportu.
"Dwie pierwsze usługi użytkownik znajdzie w katalogu Załatw sprawę. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, dokument ochrony czasowej lub legitymacja studencka). Aby sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy posiadać numer wniosku" - wyjaśnia Ministerstw Cyfryzacji.
Urodzenie dziecka można zgłosić w mObywatelu
Kolejna, nowa funkcja, która pojawiła się w aplikacji mObywatel, umożliwia zgłoszenie urodzenia dziecka. Zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji polega na wypełnieniu formularza online, który następnie trafia do właściwego urzędu stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku wizyty stacjonarnej, wystarczy, że zgłoszenia dokona jeden z rodziców.
"Przewagą formularza w aplikacji jest to, że informacje o wypełniającym go rodzicu uzupełniane są automatycznie. Dodatkowo w ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować do pięciu urodzeń. Dla każdego dziecka utworzony zostanie odrębny wniosek o nadanie numeru PESEL i wydanie aktu urodzenia. Rodzic może również zdecydować, w jaki sposób chce otrzymać akt. Do wyboru ma odbiór osobisty w urzędzie, wysyłkę dokumentu pocztą lub otrzymanie go w formie cyfrowej na skrzynkę do e-Doręczeń" - czytamy w komunikacie.
ePłatności w mObywatelu, ale nie dla wszystkich
Warszawa dołączyła do grona miast, które umożliwiają mieszkańcom opłacanie należności urzędowych bezpośrednio w aplikacji mObywatel.
W Warszawie w mObywatelu można opłacić podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny (osoby fizyczne), podatek leśny (osoby fizyczne). Katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji może być stopniowo rozszerzany, a samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności.
Z systemu ePłatności korzysta obecnie 194 urzędów w Polsce, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców - wskazuje resort cyfryzacji.