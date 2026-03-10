Nowe funkcje w aplikacji mObywatel

Osoby posiadające aplikację mObywatel mogą już zarządzać za jej pośrednictwem swoimi dokumentami. Mowa o możliwości złożenia wniosku o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego, złożenia wniosku o unieważnienie własnego dowodu z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych oraz sprawdzenia, na jakim etapie jest przygotowanie nowego paszportu.

"Dwie pierwsze usługi użytkownik znajdzie w katalogu Załatw sprawę. Do skorzystania z nich niezbędny jest profil zaufany, aktywna skrzynka do e-Doręczeń oraz posiadanie przynajmniej jednego dokumentu z certyfikatem (mDowód, dokument ochrony czasowej lub legitymacja studencka). Aby sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru, wystarczy posiadać numer wniosku" - wyjaśnia Ministerstw Cyfryzacji.

Urodzenie dziecka można zgłosić w mObywatelu

Kolejna, nowa funkcja, która pojawiła się w aplikacji mObywatel, umożliwia zgłoszenie urodzenia dziecka. Zgłoszenie urodzenia dziecka w aplikacji polega na wypełnieniu formularza online, który następnie trafia do właściwego urzędu stanu cywilnego. Podobnie jak w przypadku wizyty stacjonarnej, wystarczy, że zgłoszenia dokona jeden z rodziców.

"Przewagą formularza w aplikacji jest to, że informacje o wypełniającym go rodzicu uzupełniane są automatycznie. Dodatkowo w ramach jednego zgłoszenia można zarejestrować do pięciu urodzeń. Dla każdego dziecka utworzony zostanie odrębny wniosek o nadanie numeru PESEL i wydanie aktu urodzenia. Rodzic może również zdecydować, w jaki sposób chce otrzymać akt. Do wyboru ma odbiór osobisty w urzędzie, wysyłkę dokumentu pocztą lub otrzymanie go w formie cyfrowej na skrzynkę do e-Doręczeń" - czytamy w komunikacie.

ePłatności w mObywatelu, ale nie dla wszystkich

Warszawa dołączyła do grona miast, które umożliwiają mieszkańcom opłacanie należności urzędowych bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

W Warszawie w mObywatelu można opłacić podatek od nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny (osoby fizyczne), podatek leśny (osoby fizyczne). Katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji może być stopniowo rozszerzany, a samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności.

Z systemu ePłatności korzysta obecnie 194 urzędów w Polsce, co oznacza dostęp do rozwiązania dla około 10 milionów mieszkańców - wskazuje resort cyfryzacji.

