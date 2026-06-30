Nowe, pękające hulajnogi elektryczne. Natychmiast zaprzestań użytkowania

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć Decathlon poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży kilku modeli hulajnóg elektrycznych, w których wykryto wady. Dalsze użytkowanie produktu może stwarzać duże ryzyko odniesienia obrażeń.

Wejście do sklepu Decathlon z niebieskim szyldem, szklanymi drzwiami i koszami na śmieci przed budynkiem.
Sieć Decathlon wydała komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży123RF/PICSEL

Uwaga na wadliwe hulajnogi elektryczne

W ostrzeżeniu sieci Decathlon czytamy, że niektóre hulajnogi elektryczne posiadają wadę, która może wpływać na bezpieczeństwo użytkownika. Ich intensywne użytkowanie może spowodować pojawienie się pęknięcia w miejscu połączenia ramy z kolumną kierownicy. Wada ta może doprowadzić do przerwania tego połączenia, co stwarza ryzyko upadku.

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Należy natychmiast zaprzestać użytkowania hulajnogi, której dotyczy niniejsze wycofanie produktu z rynku - zaznacza sieć.

Szczegóły dotyczące produktu

Nazwa produktu: Hulajnoga elektryczna BTWIN SD500E i MD500E

Oznaczenia:

  • SD500E CIEMNOSZARY, NIEBIESKO-ZIELONY 25 km: kod artykułu 5177606
  • SD500E CIEMNOSZARY, NIEBIESKO-ZIELONY 20 km/h: kod artykułu 5244742
  • MD500E CZARNY, JASNOSZARY 25 km: kod artykułu 5234673
  • MD500E CZARNY, JASNOSZARY 20 km/h: kod artykułu 5263834
Dwie nowoczesne hulajnogi elektryczne ustawione obok siebie na jasnym tle, każda wyposażona w duże koła i minimalistyczną kierownicę.
Decathlon wyśle klientom zestaw naprawczy, żeby sami zreperowali wadliwą hulajnogę / fot. decathlonrecallsd500emd500e.fandi.frINTERIA.PL/Informacja prasowa

Decathlon wyśle klientom zestaw naprawczy

Sieć dodaje, że wdrożono rozwiązanie umożliwiające samodzielne usunięcie opisanej wady. Polega ono na dodaniu wzmocnienia w miejscu połączenia ramy z kolumną kierownicy.

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Zestaw naprawczy wraz z instrukcją zostanie wysłany klientom na adres domowy, jeżeli wprowadzą wymagane informacje ws. hulajnogi na specjalnej stronie przygotowanej przez Decathlon, którą podano ostrzeżeniu.

"Zestaw ten zostanie wysłany do Państwa bezpłatnie, a jego montaż jest prosty i szybki. Po wprowadzeniu danych na stronie skontaktujemy się z Państwem w ciągu maksymalnie 20 dni, aby ustalić termin, od którego będzie można przeprowadzić naprawę" - przekonuje sieć Decathlon.

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