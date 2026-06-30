Nowe, pękające hulajnogi elektryczne. Natychmiast zaprzestań użytkowania
Sieć Decathlon poinformowała o pilnym wycofaniu ze sprzedaży kilku modeli hulajnóg elektrycznych, w których wykryto wady. Dalsze użytkowanie produktu może stwarzać duże ryzyko odniesienia obrażeń.
Uwaga na wadliwe hulajnogi elektryczne
W ostrzeżeniu sieci Decathlon czytamy, że niektóre hulajnogi elektryczne posiadają wadę, która może wpływać na bezpieczeństwo użytkownika. Ich intensywne użytkowanie może spowodować pojawienie się pęknięcia w miejscu połączenia ramy z kolumną kierownicy. Wada ta może doprowadzić do przerwania tego połączenia, co stwarza ryzyko upadku.
Należy natychmiast zaprzestać użytkowania hulajnogi, której dotyczy niniejsze wycofanie produktu z rynku - zaznacza sieć.
Szczegóły dotyczące produktu
Nazwa produktu: Hulajnoga elektryczna BTWIN SD500E i MD500E
Oznaczenia:
- SD500E CIEMNOSZARY, NIEBIESKO-ZIELONY 25 km: kod artykułu 5177606
- SD500E CIEMNOSZARY, NIEBIESKO-ZIELONY 20 km/h: kod artykułu 5244742
- MD500E CZARNY, JASNOSZARY 25 km: kod artykułu 5234673
- MD500E CZARNY, JASNOSZARY 20 km/h: kod artykułu 5263834
Decathlon wyśle klientom zestaw naprawczy
Sieć dodaje, że wdrożono rozwiązanie umożliwiające samodzielne usunięcie opisanej wady. Polega ono na dodaniu wzmocnienia w miejscu połączenia ramy z kolumną kierownicy.
Zestaw naprawczy wraz z instrukcją zostanie wysłany klientom na adres domowy, jeżeli wprowadzą wymagane informacje ws. hulajnogi na specjalnej stronie przygotowanej przez Decathlon, którą podano ostrzeżeniu.
"Zestaw ten zostanie wysłany do Państwa bezpłatnie, a jego montaż jest prosty i szybki. Po wprowadzeniu danych na stronie skontaktujemy się z Państwem w ciągu maksymalnie 20 dni, aby ustalić termin, od którego będzie można przeprowadzić naprawę" - przekonuje sieć Decathlon.
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