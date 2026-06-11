Obecność oprzędów moli w jedzeniu. Pilne wycofanie ze sklepów w Polsce

Łukasz Piątek

Łukasz Piątek

Sieć Selgros wydała komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktu spożywczego w postaci orzechów włoskich. Przyczyną wycofania jest możliwa obecność oprzędów moli we wskazanej partii produktu.

Orzechy włoskie w całości i w połówkach na szarej tkaninie, ilustracja produktu wycofanego przez Selgros.
Sieć Selgros wycofuje ze sprzedaży orzechy włoskie123RF/PICSEL

Orzechy włoskie wycofane ze sprzedaży

W ostrzeżeniu wydanym przez sieć sklepów Selgros czytamy, że w trosce o bezpieczeństwo klientów i najwyższą jakość oferowanych produktów, firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji od dostawcy, poinformowała o wycofaniu z rynku następujących produktów "KRESTO Select Orzech włoski 100 g".

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Przyczyną wycofania jest możliwa obecność oprzędów moli we wskazanej partii produktu - wskazano.

Słowo "oprzęd" oznacza konstrukcję z nici, którą gąsienica mola tkwi wokół siebie w miejscu, w którym żeruje. Oznacz to, że produkt jest zanieczyszczony i prawdopodobnie występowały w nim larwy moli spożywczych.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: KRESTO Select Orzech włoski 100g

Numer partii / data minimalnej trwałości: L260081V503 / 31.10.2026

Producent: VOG Polska Sp. z o.o. ul., Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice

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Selgros apeluje do klientów

Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu wskazanego artykułu. Prosimy o niespożywanie, wycofanie produktu z dalszego obrotu - poinformowali przedstawiciele sieci Selgros.

Wadliwy produkt można zwrócić w sklepie Selgros w celu otrzymania należności za zakup.

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