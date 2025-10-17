Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży

Dzieci do 16. roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego będą musiały używać kasków. Jak informuje Polska Agencja Prasowa - wcześniej posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą obowiązek stosowania kasków przez kierujących do 16. roku życia będzie dotyczył również osób będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Ponadto przegłosowano poprawkę wyłączającą obowiązek stosowania kasku przez dzieci przewożone w foteliku bezpieczeństwa lub rowerem przeznaczonym do przewozu osób, wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.

Za nowelizacją Prawa o ruchu drogowym głosowało 241 posłów, 28 było przeciw, a 174 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy drogowe. Surowsze kary za prędkość

To jednak nie koniec zmian w związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, bowiem jak wskazuje Paula Lazarek z serwisu Interia Motoryzacja - najważniejsza zmiana dotyczy możliwości odbierania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h także poza terenem niezabudowanym, na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami pierwsze przekroczenie o ponad 50 km/h skutkuje utratą prawa jazdy na 3 miesiące, drugie w ciągu dwóch lat na 6 miesięcy, trzecie wykroczenie może oznaczać całkowite cofnięcie uprawnień. Nowe przepisy nie obejmują autostrad ani większości dróg ekspresowych. Kara będzie stosowana na trasach jednojezdniowych - informuje Interia Motoryzacja.

Ponadto nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym przywraca wydawanie prawa jazdy kat. B osobom, które skończyły 17 lat i uzyskały pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Przez pierwsze pół roku lub do ukończenia 18 lat, młody kierowca będzie mógł jeździć pod nadzorem osoby w wieku co najmniej 25 lat z minimum 5-letnim stażem za kierownicą i będzie mógł prowadzić pojazd wyłącznie na terytorium Polski - dodaje PAP.

