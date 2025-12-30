Nowa funkcja w aplikacji mObywatel - wirtualny asystent

Od 31 grudnia br. z wirtualnym asystentem mogą już rozmawiać wszyscy użytkownicy mObywatela, którzy posiadają wersję 4.71.1 aplikacji lub wyższą, z wyłączeniem użytkowników mObywatela Juniora. Oddanie czatbota do użytku na pełną skalę było poprzedzone pilotażem, który trwał blisko dwa miesiące i pozwolił na zebranie informacji zwrotnych i ocen użytkowników - wskazuje w komunikacie resort cyfryzacji.

Wirtualny asystent ma m.in. udzielać wskazówek, np. jak złożyć wniosek o dowód czy paszport, w jaki sposób zastrzec PESEL czy zgłosić sprzedaż auta, a także prowadzi do odpowiednich usług i dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel. Ponadto asystent odpowiada na pytania dotyczące poradnika bezpieczeństwa.

Wirtualny asystent pomaga w sprawach urzędowych i odpowiada na związane z nimi pytania, sformułowane w przystępny i jasny sposób - zapewnia resort. Wiedza, którą dysponuje, oparta jest na oficjalnych źródłach. Jeśli użytkownik wpisze niezwiązane z nią pytania, użyje skomplikowanych słów lub wulgaryzmów, czatbot nie podejmie z nim rozmowy - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Czatbot korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM i dzięki temu przetwarza język polski, uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Analizuje wpisane w oknie dialogowym pytanie i wyszukuje w swojej bazie wiedzy artykuł, na podstawie którego odpowiada. Wykorzystuje w tym celu oficjalne państwowe strony internetowe, w tym między innymi info.mObywatel.gov.pl, strony Kancelarii Premiera i ministerstw w domenach gov.pl oraz serwis prezydent.pl.

Jak uruchomić wirtualnego asystenta w mObywatelu?

Funkcja wirtualnego asystenta w aplikacji mObywatel znajduje się obok powiadomień w prawym górnym rogu aplikacji oraz w menu "Więcej". Po naciśnięciu reprezentującej czatbota ikony lub pozycji w menu, użytkownik zobaczy okno dialogowe, w które będzie mógł wpisać swoje pytanie.

