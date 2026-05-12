Kto może wnioskować o bon ciepłowniczy?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne, będące wsparciem dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które doświadczają skokowego wzrostu cen ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne na skutek wygaśnięcia mechanizmu tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Chcąc ubiegać się o bon ciepłowniczy, należy spełnić kilka warunków. Samodzielnie prowadzić gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł lub wchodzi w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego i jego miesięczny dochód nie przekracza 2454,52 zł.

Ponadto trzeba korzystać z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz płacić za ciepło powyżej170 zł/GJ netto.

Bon ciepłowniczy będzie wypłacany w należnej wysokość z uwzględnieniem zasady "złotówka za złotówkę". W praktyce oznacza to, że jeśli wskazane kryterium dochodowe zostanie przekroczone, dalej istnieje możliwość ubiegania się o bon ciepłowniczy, dalej przysługuje prawo do świadczenia. W takim przypadku kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia - tłumaczy Ministerstwo Energii.

Wnioski o bon ciepłowniczy będą przyjmowane za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. - od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r. Wnioski można składać osobiście, pocztą, przez platformę ePUAP, aplikację mObywatel lub online na stronie gov.pl. Wzory wniosków i zaświadczeń są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

Do wniosku w większości przypadków należy załączyć zaświadczenie ze spółdzielni, od zarządcy wspólnoty lub innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokalu, gdzie znajduje się gospodarstwo domowe. Zaświadczenie potwierdza fakt korzystania gospodarstwa domowego z ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto, która decyduje o wartości przyznanego bonu ciepłowniczego - czytamy w komunikacie Ministerstwa Energii.

Od 1 lipca będzie można składać wnioski o bon ciepłowniczy 123RF/PICSEL

Ile wyniesie bon ciepłowniczy w 2026 roku?

Wysokość bonu zależy od jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. przewidziano:

1000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

2000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

3500 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł.

Co istotne, dla jednego gospodarstwa pod wskazanym adresem może być przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie. W przypadku kilku wniosków z tego samego gospodarstwa domowego przysługujący bon ciepłowniczy zostanie wypłacony osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpoznania - tłumaczy resort energii.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press