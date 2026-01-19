Ile w 2026 roku wynosi abonament RTV?

Od stycznia br. zdrożał abonament RTV, który jest obowiązkową opłatą. Przepisy zwalniają jednak z tego obowiązku pewną grupę osób, w tym m.in. seniorów, o ile mają oni ustalone prawo do emerytury, a wysokość tego świadczenia nie przekracza wskazanego limitu.

W 2025 r. opłata abonamentowa RTV za radioodbiornik wynosiła 8,70 zł miesięcznie. Zatem w skali roku należało wydać 104,40 zł. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosiła 27,30 zł miesięcznie. W związku z tym, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszczał opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniosła ona 327,60 zł.

Wysokość opłat abonamentowych określona jest w Rozporządzeniu KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłata abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r.

Od stycznia 2026 r. opłata za jeden miesiąc za radioodbiornik wynosi 9,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 114 zł.

Opłata za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 30,50 zł miesięcznie, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 366 zł.

Od 2027 roku koniec z płaceniem abonamentu RTV?

O planach zlikwidowania obowiązku płacenia abonamentu RTV przez obywateli mówi się już od wielu lat, ale dopiero teraz ten pomysł nabrał realnego kształtu w postaci projektu ustawy, za który odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Proponuje się uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych, a co za tym idzie likwidację obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych przez gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do ich uiszczania" - wskazują autorzy projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.

Finansowanie misji publicznej nadawców publicznych odbywałoby się z budżetu państwa.

"Porównanie środków pochodzących z opłat abonamentowych oraz z rekompensaty pochodzącej z budżetu państwa prowadzi do konkluzji, że począwszy od 2018 r. faktycznie to budżet państwa ponosi główny koszt finansowania mediów publicznych w Polsce. Tak więc formalne wprowadzenie mechanizmu finansowania budżetowego stanowi jedynie potwierdzenie rzeczywistego stanu rzeczy" - czytamy w projekcie.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. należałoby zatem wpisać, zdaniem autorów nowych rozwiązań, sztywną wysokość kwoty przeznaczanej na realizację misji publicznej przez media i miałaby ona wynosić minimum 2,5 miliarda zł.

"Proponowana wysokość środków na realizację misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji jest zbliżona do wysokości środków przekazywanych mediom publicznym w ostatnich latach w ramach opłat abonamentowych i rekompensat" - zakłada projekt ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów na II/III kwartał 2026 r., natomiast nowe przepisy ws. zniesienia abonamentu RTV zaczęłyby obowiązywać od przyszłego roku.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL