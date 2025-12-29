Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku?

We wrześniu br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie z kwotą minimalnego wynagrodzenia, które zacznie obowiązywać od stycznia 2026 r. Rząd zdecydował również, o ile wzrośnie minimalna stawka godzinowa.

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Wówczas rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4806 zł brutto. Miało to oznaczać wzrost o 140 zł brutto w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 r.

Z kolei zgodnie z czerwcową propozycją rządzących minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosiłaby 31,40 zł. Rada Ministrów przedstawiła wtedy propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

W dniu 15 września br. rząd podjął ostateczną decyzję ws. wysokości przyszłorocznej pensji minimalnej. Od 2026 r. płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa - 31,40 zł.

Po odliczeniu m.in. składki na ubezpieczenie czy zaliczki na podatek dochodowy pracownik zatrudniony na umowie o pracę i otrzymujący najniższe wynagrodzenie zainkasuje od stycznia 2026 r. ok. 3605,85 zł netto, czyli "na rękę" (wzrost o 94,93 zł netto).

W 2025 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4666 zł brutto miesięcznie, co przekłada się na ok. 3511 zł netto "na rękę", a minimalna stawka godzinowa to 30,50 zł brutto. Natomiast w 2024 r. w Polsce płaca minimalna wzrosła dwukrotnie - od 1 stycznia wynosiła 4242 zł brutto, a od 1 lipca wzrosła do 4300 zł brutto.

Z propozycją rządu ws. minimalnego wynagrodzenia nie zgadzały się związki zawodowe, które wskazywały, że powinno ono wynosić nie mniej niż 5015 zł brutto. Z kolei przedstawiciele pracodawców wychodzili wówczas z założenia, że płacę minimalną należy podnieść o 50 zł brutto.

Szacuje się, że obecnie w Polsce płacę minimalną otrzymuje ponad 3,1 mln pracownic i pracowników - informowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Co wpływa na ustalenie minimalnego wynagrodzenia?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zmienia się zawsze 1 stycznia. W latach 2023 i 2024 kwoty aktualizowano dwukrotnie - 1 stycznia i 1 lipca. W 2025 r. wysokość płacy minimalnej zmieniła się tylko raz, 1 stycznia, i będzie obowiązywać przez cały rok.

Minimalne wynagrodzenie w Polsce jest corocznie podnoszone o kwotę nie niższą niż prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

