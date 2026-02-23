Gminy stawiają na alternatywę dla PSZOK

Od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z przepisami UE, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu: tekstylia, odzież, obuwie. Każda gmina zobowiązana jest ustanowić przynajmniej jeden punkt na swoim terenie, a mowa o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Selektywna zbiórka odpadów tekstyliów i odzieży obejmuje między innymi zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, portfele, torebki, paski, galanterię skórzaną, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zachęca gminy do podejmowania inicjatyw, które wykraczają poza standardowe działania i tworzą nową jakość w zarządzaniu odpadami komunalnymi - wyjaśnia resort klimatu.

Gminy coraz częściej organizują alternatywne rozwiązania, mające na celu sprawniejsze odbieranie niepotrzebnych tekstyliów od mieszkańców. Podejmowane przez samorządy inicjatywny mają realne odzwierciedlenie w konkretnych liczbach, czego dowodem jest m.in. Wrocław i działające tam od pewnego czasu tzw. SZOT-y.

W Gdyni rozstawiono 300 szarych pojemników, przeznaczonych wyłącznie na odzież i tekstylia nadające się do ponownego użycia. Natomiast od stycznia br. w Warszawie uruchomiono tzw. dzielnie, czyli specjalne punkty, w których będzie można oddać m.in. niepotrzebną odzież.

Gniezno organizuje objazdową zbiórkę tekstyliów

Niebawem mieszkańcy Gniezna będą mogli skorzystać z wygodnego rozwiązania w kontekście segregowania odpadów typu tekstylia. W marcu br. podczas objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędzie się także zbiórka odzieży i tekstyliów.

Zbiórce podlegać będą: zużyta odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bielizna, skarpetki, rękawiczki, czapki, szaliki, paski, galanteria skórzana, plecaki, pluszowe zabawki oraz dywany pochodzące z gospodarstw domowych.

Jak tłumaczą władze Gniezna - "odpady te należy wystawić w dniu zbiórki przed teren swojej nieruchomości we workach o kolorach innych niż niebieskie, zielone, żółte, brązowe". O konkretnym terminie zbiórki mieszkańcy zostaną poinformowani niebawem.

Niewykluczone, że zbiórka tekstyliów podczas objazdowej zbiórki odpadów wielogabarytowych na stałe wpisze się w kalendarz Gniezna i będzie realizowana regularnie.

