Jaka będzie pogoda w sylwestrową noc?

W środę w dzień zachmurzenie duże i całkowite, a na północy i południowym zachodzie opady śniegu. Przyrost grubości pokrywy śnieżnej miejscami na południu o ok. 5 cm, na Warmii i Wybrzeżu do 10 cm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Należy się spodziewać trudnych warunków na drogach, ponieważ w czasie opadów śniegu widzialność może być ograniczona do ok. 400 m.

Termometry wskażą od -5 st. C na wschodzie, ok. -2 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie i nad samym morzem.

W sylwestrową noc zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Miejscami, poza krańcami północno-wschodnimi kraju opady śniegu - wskazują eksperci z IMGW.

Na zachodzie kraju śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, na północnym zachodzie również deszcz marznący i powodujący gołoledź. W wielu regionach także opady śniegu, a prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej zwłaszcza na północy kraju o ok. 5 cm, w Sudetach o 8-10 cm.

Osoby planujące świętowanie sylwestra na zewnątrz powinny pamiętać o ciepłym ubraniu, ponieważ temperatura minimalna wyniesie od -17 st. C. Ok. -15 st. C będzie lokalnie na północnym wschodzie, ok. -4 st. C w centrum do 0 st. C na zachodzie i 1 st. C na zachodnim wybrzeżu.

W czwartek nadal zachmurzenie duże i całkowite, w wielu regionach kraju opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na Warmii i wschodnim wybrzeżu prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 10 cm - wynika z prognozy IMGW.

Temperatura maksymalna od -2 st. C, -1 st. C na wschodzie, ok. 1 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie i nad samym morzem.

W piątek zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady śniegu. Zrobi się odrobinę cieplej, od 0 st. C do 3 st. C. Podobne warunki będą panować w sobotę - utrzyma się duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Na termometrach od -2 st. C do 1 st. C, jedynie nad morzem 2 st. C.

W niedzielę słabe opady śniegu na północy i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od -3 st. C, -2 st. C na północy i w kotlinach górskich, ok. -1 st. C w centrum kraju do 0 st. C na południu - informuje IMGW.

W poniedziałek większe przejaśnienia możliwe na południu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Opady śniegu w północno-zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od -3 st. C na wschodzie, ok. -1 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie i północy.

Niewykluczone, że od połowy stycznia pogoda zacznie się zmieniać i po śniegu pozostana już wyłącznie wspomnienia 123RF/PICSEL

W połowie stycznia zmiania w pogodzie?

Niewykluczone, że pierwsza połowa stycznia w 2026 r. będzie zdecydowanie zimniejsza w porównaniu z poprzednimi latami. "Spodziewamy się kolejnych fal opadów śniegu, które mogą być miejscami intensywne, połączone z porywistym wiatrem wzniecającym zawieje śnieżne. (...) Temperatura będzie spadać nocami i o porankachdo ok. -15 st. C, a na wschodzie i w górach do -20 st. C" - czytamy w TwojaPogoda.pl.

Mniej więcej od połowy stycznia pogoda zacznie się zmieniać. Jak wskazuje TwojaPogoda.pl - wówczas śnieg w większości regionów kraju całkowicie się roztopi, bo temperatury będą dodatnie, nawet nocami. Należy jednak pamiętać, że długoterminowe prognozy obarczone są dużym ryzykiem błędu.

