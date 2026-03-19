Czym jest Safety Gate i jak działa?

Safety Gate to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. To narzędzie Komisji Europejskiej umożliwiające na bardzo szybką wymianę informacji o produktach konsumenckich zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, pomiędzy krajowymi organami nadzoru rynku państw członkowskich EU.

W praktyce Safety Gate działa następująco: krajowy organ wykrywa niebezpieczny produkt poprzez np. kontrolę rynku, skargę konsumenta lub inne zgłoszenie, następnie wprowadza alert do systemu Safety Gate. Wówczas wszystkie pozostałe kraje będące w systemie otrzymują powiadomienie i dzięki temu mogą natychmiast podjąć działania i decyzje m.in. o wycofaniu produktu, zakazie sprzedaży, wydaniu publicznego ostrzeżenia itp.

Poważna wada w samochodach Jaecoo 7

Polska, jako kraj powiadamiający o zagrożeniu, przekazała do unijnego systemu szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych informację o wadzie wykrytej w samochodach Jaecoo 7.

"Zacisk mocujący wiązkę przewodów ECU (elektronicznej jednostki sterującej) może być nieprawidłowo zamocowany. W rezultacie wiązka przewodów może nie być odpowiednio zabezpieczona, co podczas jazdy może prowadzić do przetarć i zwarć w układzie elektrycznym. Może to spowodować zapalenie się kontrolki silnika, utratę mocy lub nieoczekiwane zgaśnięcie silnika podczas jazdy, zwiększając ryzyko wypadku" - czytamy w ostrzeżeniu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Samochód osobowy Jaecoo 7 (T1EJ ICE 1.6T)

Daty produkcji: 01.04.2025 - 08.12.2025

Kod wycofania firmy: BA_T_OJ_2026_002

Kraj pochodzenia: Chiny

Środki podjęte przez podmioty gospodarcze (Producent): Wycofanie produktu od użytkowników końcowych

Produkt nie spełnia wymogów rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

