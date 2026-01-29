Ile w 2026 r. wyniesie przeciętna emerytura?

W 2025 r. przeciętna emerytura w Polsce wyniosła ok. 4 tys. zł brutto. Z kolei kwota minimalnej emerytury to obecnie 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1709,81 zł na rękę, zgodnie z kwotą obowiązującą od 1 marca 2025 roku.

W styczniu ubiegłego roku ZUS obsługiwał 6,357 mln emerytów, w kwietniu 6,354 mln, zatem liczba uprawnionych była mniejsza. Z kolei w maju 2025 r. emerytury wysłano do 6,366 mln osób.

W br. przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów wyniesie ponad 8,5 mln osób, tj. o ponad 123 tys. osób więcej niż w 2025 r. Ponadto przeciętne świadczenie w 2026 r. wzrośnie do blisko 4320 zł miesięcznie, a ZUS przeliczy także świadczenia dla osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 - wynika z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2026 rok.

Ile wynosi w Polsce najwyższa i najniższa emerytura?

Emerytka z Legnicy, która w życiu przepracowała jeden dzień, otrzymuje z ZUS 43 grosze miesięcznie. Inna kobieta, tym razem ze Szczecina, w zamian za przepracowanie jednego dnia, pobiera świadczenie w wysokości trzech groszy. Z kolei seniorka z Wałbrzycha, która na umowie zlecenie przepracowała pół roku, otrzymuje emeryturę w kwocie 19 groszy.

Dziennikarz Przemysław Terlecki z serwisu Biznes Interia informuje, że po waloryzacji emerytur w 2025 r. najwyższe świadczenie w Polsce urosło o 2677,04 zł z poziomu 48 673,53 zł do 51 350,57 zł. Tak oszałamiająco wysoką emeryturę otrzymuje mężczyzna mieszkający na Śląsku.

"Aby dostać tak wysokie świadczenie, mężczyzna pracował długo. ZUS podaje, że w sumie jego staż pracy sięgnął 67 lat. Ważne dla kwoty jego rekordowego świadczenia jest również, że zaczął je pobierać bardzo późno. Na emeryturę zdecydował się ponad 20 lat po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego dla mężczyzn" - czytamy w serwisie biznes.interia.pl.

