Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, a przejaśnienia możliwe jedynie na obszarach podgórskich. Słabe opady deszczu oraz mżawki możliwe na wschodzie Polski. Termometry wskażą na ogół od 1 st. C do 4 st. C, odrobinę wyższe wartości, bo do 6 st. C na zachodzie kraju.

We wtorek zachmurzenie duże, na południu zachmurzenie całkowite. Przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia możliwe na północnym wschodzie. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu wystąpią głównie we wschodnie i południowej części Polski - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Warunki na drogach mogą być trudne, ponieważ na południu możliwe marznące opady mżawki. Lokalnie marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 0 st. C do 4 st. C, chłodniej będzie na północnym wschodzie, tam ok. -1 st. C.

W środę zachmurzenie małe, w wielu regionach kraju bezchmurnie. Jedynie na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady śniegu - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów IMGW. Będzie zdecydowanie chłodniej, ponieważ termometry wskażą od -5 st. C na wschodzie do 0 st. C na zachodzie i nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam ok. -6 st. C.

W czwartek zachmurzenie małe, lokalnie bezchmurnie. Nadal będzie zimno, bowiem temperatura wyniesie od -5 st. C do 0 st. C. W piątek utrzyma się niewielkie zachmurzenie, natomiast temperatura wyniesie od -2 st. C do 2 st. C.

W sobotę na ogół zachmurzenie małe, jedynie na krańcach północno wschodnich miejscami duże. Temperatura maksymalna od 0 st. C do 4 st. C, chłodnej miejscami na północy, tam ok. -1 st. C, wyższe wartości na południowym zachodzie do 6 st. C.

W niedzielę na północy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na krańcach południowo wschodnich opady śniegu - wskazuje IMGW. Na termometrach od 0 st. C do 4 st. C.

Do końca grudnia w całej Polsce zrobi się biało

Pod koniec grudnia w całym kraju czekają nas opady śniegu, a białego puchu zacznie szybko przybywać od 29 grudnia.

"Pokrywa śnieżna osiągać będzie przeważnie od 1 do 5 centymetrów grubości, jednak miejscami, na skutek kumulacji kolejnych opadów, zwiększyć się może nawet do 10 centymetrów. Jednak najbardziej zimowo zapowiadają się pierwsze dni przyszłego roku. Nie dość, że przejdą co najmniej dwie fale śnieżyc, to jeszcze po nich spłyną arktyczne mrozy" - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

