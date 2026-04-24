Pepco z pilnym apelem: Natychmiast zaprzestań używać. Wydano alert
Sieć sklepów Pepco opublikowała najnowszy komunikat, w którym informuje o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży bransoletek. "Klienci, którzy nabyli wadliwą opaskę, powinni niezwłocznie zaprzestać jej używania" - dodano.
Uwaga na niebezpieczne bransoletki z Pepco
Pepco w najnowszym ostrzeżeniu wskazuje, że ze względu na błąd produkcyjny, krawędź opaski znajdującej się wewnątrz może spowodować przecięcie materiału, a to stwarza ryzyko zranienia się.
Produkt był sprzedawany w sklepach Pepco w okresie od 3.03.2026 r. do 31.03.2026 r. Produkt oznaczony jest następującym symbolem: "PLU 631925 bransoletka kapibara".
Zobacz również: Uwaga na ser z groźną bakterią
Pepco apeluje do klientów
Konsumenci, którzy nabyli wadliwą opaskę, powinni niezwłocznie zaprzestać jej używania i skontaktować się z Pepco w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów. Wadliwy produkt można zwrócić w dowolnym sklepie Pepco w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.