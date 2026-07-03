Uwaga na bigos z niezadeklarowanym glutenem

W wyniku działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzono niezadeklarowaną na etykiecie obecność glutenu na poziomie >150 mg/kg w określonej dania gotowego w postaci bigosu.

Spożycie produktu przez osoby z nietolerancją lub alergią na gluten może wywołać u nich reakcję alergiczną - tłumaczą eksperci z GIS.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Bigos z mięsem i kiełbasą, 500 g

Numer partii: 20A3/1

Data minimalnej trwałości: 31.03.2028

Producent: Międzychód Nowicka sp. j., Poznańska 43, 62-090 Sobota, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 30145502 WE

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Producent zgodnie z procedurą wewnętrzną przystąpił do identyfikacji miejsc wysyłki kwestionowanej partii. Rozpoczęto analizę wszystkich składników użytych do produkcji z dokładną analizą deklaracji przekazanych przez producentów składników. Dodatkowym badaniom poddane zostaną próbki archiwalne przedmiotowej partii oraz inne partie bigosu z mięsem i kiełbasą, 500 g.

GIS dodaje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie po uzyskaniu przedmiotowej informacji wszczął procedury kontrolne.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na gluten nie powinny spożywać produktu z partii określonej w tym komunikacie - apeluje GIS.

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