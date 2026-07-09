Popularna herbatka wycofana ze sprzedaży

Komunikaty ws. pilnego wycofania ze sprzedaży określonej partii herbatki ziołowej opublikowały m.in. przedstawiciele sieci Auchan Polska oraz USP Zdrowie.

W ostrzeżeniu czytamy, że: "W trosce o zdrowie naszych konsumentów podjęliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu z obrotu partii produktu Verdin Fix o numerze L:26/062P, L:26/068N, L:26/077P w związku z wykryciem bakterii Salmonella".

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"Dotychczas przeprowadzone badania i analizy potwierdziły brak zanieczyszczenia w pozostałych partiach produktu objętych weryfikacją, co wskazuje, że dotyczyło ono ww. Partii. Nasze działanie ma charakter prewencyjny i zostało podjęte z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie USP Zdrowie.

W ostrzeżeniu, które pojawiło się na stronie Auchan Polska dodano, że USP Zdrowie postępuję zgodnie z opracowaną wewnętrznie procedurą: "Tryb wstrzymania w obrocie i wycofania z obrotu produktów leczniczych i nieleczniczych oraz wycofania badanych produktów leczniczych z badań klinicznych", która obejmuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego, wdrożenie działań zapobiegawczych i naprawczych, poinformowanie właściwych organów państwowych, wycofanie i utylizację/zwrot produktów.

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Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Verdin Fix Herbatka ziołowa kompozycja 6 ziół 20 saszetek 36 g (20 x 1,8 g)

Numer serii: sieć Auchan wskazuje na: L:26/077P, natomiast USP Zdrowie informuje o partiach: L:26/062P, L:26/068N, L:26/077P

Data produkcji 03.03.2026 (dotyczy partii L:26/077P)

Najlepiej spożyć przed końcem: 03/2028 (dotyczy partii L:26/077P)

Dostawca: USP Zdrowie Sp. z o.o.

Kod kreskowy (EAN): 5902143813637 (dotyczy partii L:26/077P)

Wydano apel do klientów

Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Klienci, którzy zwrócą produkt z ww. partii wraz z opakowaniem, otrzymają zwrot kosztów - wskazano w komunikacie, który pojawił się na stronie Auchan Polska.

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