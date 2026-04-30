Uwaga na mięso z bardzo groźną bakterią

GIS informuje, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Listeria monocytogenes w trzech z pięciu próbek panierowanych polędwiczek z kurczaka.

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Duda Polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne. Opakowanie XXL, 540 g

Numer partii: 2604014201

Termin przydatności do spożycia: 03.05.2026

Producent: CEDROB SA, Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów Zakład Cedrob Foods, 43-200 Pszczyna ul. Korczaka 5, WNI 24100302.

W komunikacie czytamy, że producent wdrożył procedurę wycofywania produktu z rynku. Ponadto podmiot w ramach działań naprawczych przeprowadził dokładne mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz przeprowadził badania środowiskowe pomieszczeń i urządzeń. Podmiot przeprowadził badania dodatkowe powyższej partii oraz innych znajdujących się w magazynach.

Zgodnie z informacją wskazaną na opakowaniu produkt powinien być traktowany jako żywność do dalszego przetwarzania - został wskazany sposób przygotowywania produktu do spożycia. Jednakże ze względu na możliwość zakażenia wtórnego producent podjął decyzję o wycofaniu całej partii produkcyjnej - wyjaśniono na stronie GIS.

GIS wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Mowa o groźnej bakterii w polędwiczkach drobiowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie nadzorujący producenta niezwłocznie podjął działania mające na celu weryfikację podjętych przez producenta działań naprawczych. W dniu 30.04.2026 r. zostanie przeprowadzona kontrola zakładu w tym warunków higienicznych i sprawdzenie wyników badań właścicielskich. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania - dodaje GIS w komunikacie.

GIS apeluje do konsumentów

Osoby posiadające mięso opisane w ostrzeżeniu, nie powinny go spożywać pod żadnym pozorem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

