Pilne wycofanie mięsa w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Biedronka opublikowała najnowszy komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży tatara wołowego. W mięsie stwierdzono obecność Salmonelli. Osoby posiadające tatar wołowy wskazany w ostrzeżeniu, nie powinny go spożywać pod żadnym pozorem.

Kobieta przy lodówce w supermarkecie Biedronka, wybierająca produkty obok regałów z nabiałem i jogurtami
Sieć Biedronka wycofała ze sprzedaży tatar wołowy

Uwaga na tatar wołowy z Salmonellą

Sieć Biedronka informuje, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano produkt spożywczy w postaci: "Tatar wołowy 200g vac Kraina Mięs". We wskazanej partii produktu stwierdzono niezgodnością mikrobiologiczną - obecność Salmonelli.

"Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy 200g vac Kraina Mięs

Termin trwałości 21.04.2026

Numer partii: 0992104

Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A

Producent mięsa apeluje do konsumentów

Zakłady Mięsne Łuków apelują do konsumentów, którzy posiadają tatar wołowy opisany w komunikacie, by go nie spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony.

Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu - wskazano w komunikacie.

Najnowsze