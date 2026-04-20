Pilne wycofanie mięsa w całej Polsce. Nie spożywaj pod żadnym pozorem
Sieć sklepów Biedronka opublikowała najnowszy komunikat, w którym informuje o pilnym wycofaniu ze sprzedaży tatara wołowego. W mięsie stwierdzono obecność Salmonelli. Osoby posiadające tatar wołowy wskazany w ostrzeżeniu, nie powinny go spożywać pod żadnym pozorem.
Uwaga na tatar wołowy z Salmonellą
Sieć Biedronka informuje, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano produkt spożywczy w postaci: "Tatar wołowy 200g vac Kraina Mięs". We wskazanej partii produktu stwierdzono niezgodnością mikrobiologiczną - obecność Salmonelli.
"Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" - czytamy w komunikacie.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Tatar wołowy 200g vac Kraina Mięs
Termin trwałości 21.04.2026
Numer partii: 0992104
Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A
Producent mięsa apeluje do konsumentów
Zakłady Mięsne Łuków apelują do konsumentów, którzy posiadają tatar wołowy opisany w komunikacie, by go nie spożywać. Produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został kupiony.
Wszystkim konsumentom, którzy zwrócą produkt wraz z opakowaniem (konieczne do identyfikacji daty przydatności produktu) zostanie zwrócony koszt nabycia produktu - wskazano w komunikacie.