Pilne wycofanie produktu ze sprzedaży. Apelują o zaprzestanie używania
Sieć sklepów Decathlon poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży ławki treningowej, która jeszcze kilka dni temu znajdowała się w ofercie. Produkt wskazany w ostrzeżeniu nie spełnia wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwagi na niestabilność podczas wykonywania ćwiczeń.
Ławka treningowa wycofana z sieci Decathlon
W komunikacie opublikowanym przez sieć Decathlon czytamy, że: "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał postanowienie, w którym poinformował Decathlon Sp. z o.o., że nabyty przez Państwa produkt: ławka treningowa BENCH 500 FOLD, art. 4224992, klasa H, nie spełnia wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, z uwagi na jej niestabilność podczas wykonywania ćwiczeń, i nakazał wycofanie go z obrotu".
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa: Ławka treningowa CORENGTH BENCH 500 FOLD
Kod modelu: 8616804
Kod artykułu: 4224992
Okres sprzedaży, którego dotyczy informacja: od 20 września 2021 r. do 03 marca 2026 r.
Decathlon apeluje do klientów
Osoby posiadające ławkę treningową opisaną w komunikacie, nie powinni jej używać. Produkt należy zwrócić do sklepu sieci Decathlon celem odzyskania 100 proc. należności.