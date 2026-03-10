Pilne wycofanie produktu ze sprzedaży. Apelują o zaprzestanie używania

Łukasz Piątek

Sieć sklepów Decathlon poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży ławki treningowej, która jeszcze kilka dni temu znajdowała się w ofercie. Produkt wskazany w ostrzeżeniu nie spełnia wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa z uwagi na niestabilność podczas wykonywania ćwiczeń.

Wejście do sklepu Decathlon z niebieskim szyldem, koszami na śmieci i niebieskimi słupkami przy parkingu
Sieć Decathlon wydała komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży123RF/PICSEL

Ławka treningowa wycofana z sieci Decathlon

W komunikacie opublikowanym przez sieć Decathlon czytamy, że: "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał postanowienie, w którym poinformował Decathlon Sp. z o.o., że nabyty przez Państwa produkt: ławka treningowa BENCH 500 FOLD, art. 4224992, klasa H, nie spełnia wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, z uwagi na jej niestabilność podczas wykonywania ćwiczeń, i nakazał wycofanie go z obrotu".

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: Ławka treningowa CORENGTH BENCH 500 FOLD

Kod modelu: 8616804

Kod artykułu: 4224992

Okres sprzedaży, którego dotyczy informacja: od 20 września 2021 r. do 03 marca 2026 r.

Czarna ławka treningowa z czerwonymi akcentami, posiadająca podparcie na nogi oraz stabilną konstrukcję na czterech nogach.
Sieć Decathlon informuje o wycofaniu ze sprzedaży ławki treningowejINTERIA.PL/Informacja prasowa

Decathlon apeluje do klientów

Osoby posiadające ławkę treningową opisaną w komunikacie, nie powinni jej używać. Produkt należy zwrócić do sklepu sieci Decathlon celem odzyskania 100 proc. należności.

