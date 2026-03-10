W komunikacie opublikowanym przez sieć Decathlon czytamy, że: "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał postanowienie, w którym poinformował Decathlon Sp. z o.o., że nabyty przez Państwa produkt: ławka treningowa BENCH 500 FOLD, art. 4224992, klasa H, nie spełnia wymagania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów, z uwagi na jej niestabilność podczas wykonywania ćwiczeń, i nakazał wycofanie go z obrotu".