Pilne wycofanie szynki ze sklepów Carrefour

Przedstawiciele sklepów Carrefour w Polsce poinformowali, że ze sprzedaży wycofano szynkę wieprzową gotowaną w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną- obecność Listerii monocytogenes w określonej poniżej partii produktu

Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

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Szczegóły produktu:

Nazwa produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g

Producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.

Kod kreskowy: 5905784311098

Numer weterynaryjny zakładu: PL 06020201 WE

Nr partii: 1000-188

Termin przydatności: 24.07.2026 r.

Carrefour apeluje do klientów

Osoby posiadające szynkę opisaną w alercie, nie powinny jej spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Produkt można zwrócić w sklepie Carrefour po okazaniu paragonu do dnia 24.07.2026 (włącznie) - informuje sieć.

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