Pilne wycofanie wędliny ze sklepów w Polsce. Zawiera bardzo groźną bakterię
Sieć Carrefour wydała najnowszy komunikat ws. produktu wycofanego ze sprzedaży. Ze sklepów w całej Polsce znika szynka gotowana, ponieważ stwierdzono w niej obecność bardzo groźnej bakterii.
Pilne wycofanie szynki ze sklepów Carrefour
Przedstawiciele sklepów Carrefour w Polsce poinformowali, że ze sprzedaży wycofano szynkę wieprzową gotowaną w związku ze stwierdzoną niezgodnością mikrobiologiczną- obecność Listerii monocytogenes w określonej poniżej partii produktu
Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.
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Szczegóły produktu:
Nazwa produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g
Producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.
Kod kreskowy: 5905784311098
Numer weterynaryjny zakładu: PL 06020201 WE
Nr partii: 1000-188
Termin przydatności: 24.07.2026 r.
Carrefour apeluje do klientów
Osoby posiadające szynkę opisaną w alercie, nie powinny jej spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.
Produkt można zwrócić w sklepie Carrefour po okazaniu paragonu do dnia 24.07.2026 (włącznie) - informuje sieć.
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